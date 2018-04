¡Lunes!

Y otro día con el paraguas

¿Ya habéis hecho la declaración?

Volvamos al tema Cifuentes

El tema que tiene a todo el PP compungido

Hablamos del asuntillo de que tiene un máster en una universidad pública en el que nadie le vio acudir a clase, de que no aparece su TFM y de que los presuntos profesores que tuvo dicen que se ha falsificado sus firmas y que ellos nunca la examinaron. Ese asuntillo.

Todo el mundo quiere saber qué pasó y, sobre todo, saber cómo solucionarlo.

El trabajo de fin de máster sigue sin aparecer, por cierto. Cifu no lo encuentra. Las mudanzas y tal.

Con cada nueva excusa la presidenta madrileña ha ido haciendo ridículo más y más, así ahora ya no da ni disculpas.

Este fin de semana el PP en pleno le ha rendido una ovación. Como también hizo con Rato; como también hizo con Monago; como también hizo con Rita Barberá…

Pero a Cifuentes ya se le acabaron las disculpas...

Arf, no voy a dimitir! Arf, no he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido! Voy a seguir trabajando por Madrid! Uff, mi gobierno, Tolerancia cero con la corrupción! pic.twitter.com/6iUvfZi3FM

Y es que... ¡tachán tatacháááááán! Se acabó el plazo del ultimátum de Ciudadanos

!Ahora sí que sí…!

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha llegado para regenerar

- Oye Cristina…

- Dime Nacho…

- ???? Pa' fuera lo malo no, no, no, no

No quiero nada malo no, no, no

En mi vida malo no, no, no… ???? pic.twitter.com/WUZWVi8WPD

