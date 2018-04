Ya es martes

Feliz master... digo martes!

Buenos días chavalería! — Empercutío (@empercutio) 10 de abril de 2018

Y hoy otra vez con el paraguas en la mano...

Me siento encima de la mano durante media hora hasta que se me duerme, así parece que es otra persona quien me lleva el paraguas. — Señor Rembrandt (@Sr_Rembrandt) 10 de abril de 2018

Antes de nada, un asunto de gravedad: han borrado ‘Despacito’ del Youtube

Un grupo de ‘hackers’ elimina ‘Despacito’ de YouTube https://t.co/fcNisiomr0 — Tremending (@Tremending) April 10, 2018

Alguien ha hackeado Vevo y ha borrado despacito, no todos los heroes llevan capa — Ache masterizada (@soynormal) 10 de abril de 2018

- Han hackeado VEVO y han borrado Despacito.

- Yo: pic.twitter.com/AlichSaSJa — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 10 de abril de 2018

No preocuparse que ya está arreglado. El que quiera puede volver a escucharla un par de miles de millones de veces más

Ojalá un hacker borrando "Despacito" de mi cabeza. — Olalá de fua (@olaladefua) 10 de abril de 2018

Seguimos a vueltas con el máster de la Rey Juan Carlos

Máster en Reírse en Nuestra Puta Cara. — Josef K. (@JuAntx0k) 9 de abril de 2018

Me he apuntado al gimnasio de la Universidad Rey Juan Carlos — miguel esteban (@amorentokio) 10 de abril de 2018

— ¡A euro, refrescos, cervezas, másteres de la Rey Juan Carlos, A EURO! pic.twitter.com/JnQO2tzYw2 — SR.VEGETAL (@mejorchef) 9 de abril de 2018

Va siendo hora de rebautizar a la Universidad Rey Juan Carlos 'Universidad Felipe Juan Froilán de Todos los Santos'. — Kim Jong-un (@norcoreano) 9 de abril de 2018

¡Esa puerta! ¡Que se vuelan los masters! pic.twitter.com/POEe5AjBaJ — La Voz del Becario (@LaVozdelBecario) 9 de abril de 2018

Cifuentes sigue en la cuerda floja. Esto tiene mala pinta para ella

La carrera política de Cristina Cifuentes, definición gráfica pic.twitter.com/fhQsOIxVxR — Miss Huevos (@Miss_Huevos) 8 de abril de 2018

Aún así le está echando jeta a ver si logra salvarse

Caradura no, lo cifuente. — Esther BM (@Lainalovicht) 9 de abril de 2018

Pero espera que ahora está en el punto de mira… ¡Pablo Casado!

Pablo Casado, el graduado pic.twitter.com/NjliaQx4ja — La están cagando (@cagando_es) 10 de abril de 2018

"Aquí, en el viaje de fin de curso del máster de la URJC" pic.twitter.com/PfPy4EbEMW — SR.VEGETAL (@mejorchef) 9 de abril de 2018

No me extrañaría que Pablo Casado no estuviese ni casado. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 9 de abril de 2018

¿What?

Vamos a hacerlo así que terminamos antes: que levanten la mano los diputados del PP que no hayan falsificado su máster. — Kim Jong-un (@norcoreano) 9 de abril de 2018

¿Pablo Casadooooo?

Al ritmo al que están cayendo en el Partido Popular, solo va a quedar Albert Rivera. — Λrezno (@Arezno) 9 de abril de 2018

Masters y Trece y Cruz y Raya. pic.twitter.com/mjKhrqVnJB — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) 9 de abril de 2018

-¿Me dejas los apuntes?

-¿Qué apuntes? pic.twitter.com/Crwkq959lD — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 9 de abril de 2018

-Pueee... sheee... Que no digo que haya ido alguna vez o hecho algún examen o no... quéseyooo... fuuuua... ¿Y tú qué dices, Cristina?

-¿Yo? ¡Que a mí ya me han pillao, fijo! Jijiji...#MásteresUrjcARV pic.twitter.com/8VIpsZ2ETQ — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) 10 de abril de 2018

Menudo cacao...

No me quiero ni imaginar las moñas que se tiene que estar pillando Esperanza Aguirre estos días. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 9 de abril de 2018

Dice El País que la Rey Juan Carlos también investiga un máster del vicesecretario de Comunicación del PP

Rápido, que no llego a clase. pic.twitter.com/cQUDLUEOoW — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 9 de abril de 2018

En algunos currículums del PP va a terminar quedando el Erasmus y el carnet del Club Cola-Cao. https://t.co/Au8YJz8LKx — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 9 de abril de 2018

Él asegura que tiene todo para demostrarlo y ha mostrado los cuatro trabajos con los que le fue concedido el título

???? ¿Tienes una pista para esclarecer si Pablo Casado fue o no fue a clase para conseguir su máster? Háznosla llegar. pic.twitter.com/W7g0iglXAD — Tuan (@____tuan) 9 de abril de 2018

Eso sí, también según este medio, Casado que no recuerda si fue a clase. Y al parecer le convalidaron 18 de 22 asignaturas…

No recuerda si dio 600 horas de clase. Madre mía que fiestas se pega esta gente en la Universidad. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 10 de abril de 2018

Una clase de la Universidad Rey Juan Carlos en hora punta. pic.twitter.com/NZtWYCgPMQ — Tuan (@____tuan) 9 de abril de 2018

Yo tampoco me acuerdo de haber ido a clase en la URJC.

A ver si voy a ser licenciado en algo y estoy aquí haciendo el tonto... — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 9 de abril de 2018

«Esos que se acuerdan de su abuelo en la cuneta cuando yo ni recuerdo si fui al máster. Jaque mate» . pic.twitter.com/KYV2sSvJ4f — Clausman (@cl4usman) 10 de abril de 2018

Ahora mismo, no recuerdo si escalé el Everest el año pasado, me ha entrado la duda. — Tuan (@____tuan) 9 de abril de 2018

"Me saqué el carné de conducir pero no recuerdo haber ido a clase". — Quique Peinado (@quiquepeinado) 9 de abril de 2018

El único motivo que se me ocurre para que Pablo Casado no recuerde si iba a las clases de su máster o no, es que se pasara todo el rato en los jardines fumando porros. — ElNota Lebowski (@elNota_Lebowski) 10 de abril de 2018

Jamás oiréis a ningún hijo de obreros diciendo algo como "no recuerdo si fui o no a las clases del máster". — Suki (@SantaSuki) 9 de abril de 2018

¡Coño! La hora de no ir a clase de no sé qué. pic.twitter.com/yu8VjHm5CU — Chemo (@ChemoBayo) 9 de abril de 2018

Aún así parece que no es exactamente lo mismo que pasó con Cifuentes. Ya lo dice hasta el PP:

Maillo sale en defensa de Casado por su máster y dice que “no tiene nada que ver” con lo de Cifuentes y que ya ha presentado todos los papeles. Está claro que lo de Cifuentes les parece indefendible. — Fátima Caballero (@FatymaCaballero) 10 de abril de 2018

Madre mía… Preparaos porque igual esto no acaba aquí...

Lo guapo va a ser cuando nos intenten convencer de que Rafa Hernando hizo un máster... — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 10 de abril de 2018

A ver si tienen un momentito para investigar la EGB de García Albiol. — El del Teto (@eldelteto) 9 de abril de 2018

Nuevo escándalo. El fundador del PP, Manuel Fraga, podría haber falsificado su título de demócrata. pic.twitter.com/sgwRtZYwHy — gerardo tecé (@gerardotc) 9 de abril de 2018

Cifuentes de momento no demuestra nada... Y no dimite

Es una vergüenza. Con la de gente que hay que sí se lo curró

Pues yo sí me curré el TFM 🙁 pic.twitter.com/bIYr5G7PqE — Cipo (@Cipotil) 10 de abril de 2018

Aunque esto, perdonad, pero ya se veía venir

Después de que Froilán pasara de la ESO a la universidad en dos años yo ya me lo creo todo. — Moe de Triana (@moedetriana) 10 de abril de 2018

Si flipáis con lo de Cifuentes y Casado, os recuerdo que Felipe VI en cinco años estudió en EEUU, hizo una licenciatura en España, acabo la mili cómo capitán en los tres ejércitos, estuvo 6 meses embarcado en el Elcano y fue olímpico — miguelolarte (@olartemiguel) 9 de abril de 2018

El PP ha reaccionado muy mal

El PP afrontando los escándalos en su partido. pic.twitter.com/3z18LMI9bm — SR.VEGETAL (@mejorchef) 9 de abril de 2018

Podían haberlo hecho mucho mejor. Ellos saben cómo

PP enviando a alguien a la universidad para destruir a martillazos los discos duros de los ordenadores. — Señor Rembrandt (@Sr_Rembrandt) 10 de abril de 2018

Y todo esto mientras Aguirre y González comparecen ante la comisión que investiga la caja B del PP

Está quedando el PP para presentarlo como instalación en ARCO 2019. — Señor Caronte (@SrCaronte) 10 de abril de 2018

Encuentro de ranas

Aguirre ha hablado. Ya lo creo

Llaman a Esperanza Aguirre a una comisión que investiga la financiación ilegal del PP y se pone a hablar del terrorismo en Cataluña. ¿Os hacen falta más pistas para entender qué está pasando en España o necesitáis un dibujo? — gerardo tecé (@gerardotc) 10 de abril de 2018

Por si toda esta locura fuera poco y no fuera suficiente vergüenza como país ha sido detenida una integrante de los CDR acusada de "terrorismo" y "rebelión" por las protestas en las autopistas en Catañunya

Cortar carreteras y levantar peajes solo es terrorismo en un estado autoritario, que es el que llama terrorismo a cualquier acto de protesta y disidencia. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 10 de abril de 2018

Terrorismo es juzgar como terrorismo la desobediencia civil — Javier Lezaola (@JavierLezaola) 10 de abril de 2018

Vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis pero hubo un tiempo en que terrorismo era matar gente y poner bombas, no cortar carreteras ni convocar manifestaciones ni organizar referéndums ni cantar canciones ni tuitear chistes. — Listo Entertainment (@listocomics) 10 de abril de 2018

Hostias, y luego les extraña que alguien se quiera ir de España. — Cristina Fallarás (@LaFallaras) 10 de abril de 2018

Todo es terrorismo aunque se demuestre lo contrario

Estoy removiendo muy despacito el azúcar en el café con leche, que no quiero que los fachas me acusen de terrorismo. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 10 de abril de 2018

He visto a mi vecina desayunar crema catalana y acabo de denunciarla por rebelión, sedición y terrorismo. Tolerancia cero. — Cuñado ???????? (@CunadoDeTuiter) 10 de abril de 2018

Todo lo que no les gusta, claro

Estos también cortaban carreteras, pero además insultaban a los conductores y les escupían. A estos, sin embargo, nunca les va a detener la policía. #JoSocCDR pic.twitter.com/82vUmb3aFL — PabloMM (@PabloMM) 10 de abril de 2018

Habrá víctimas del terrorismo a las que esto les de un poco de asquito...

-A mi padre lo mató un terrorista de ETA

-PUES A MÍ ME LEVANTARON LA BARRERA DE LA AUTOPISTA — Incitatus (@LTGarlic) 10 de abril de 2018

En fin, que como veis todo bien por España

Quitando que corrompen hasta la universidad, que han saqueado el país, que controlan los medios de comunicación, que persiguen artistas, que encarcelan opositores y acusan de terrorismo a quien les molesta, España es una democracia de lo más normal. — gerardo tecé (@gerardotc) 10 de abril de 2018

Habría que ir sacando unas banderas a los balcones para celebrar que se regalan másters. — La Merkel (@GobernoAlem) 10 de abril de 2018

Menos mal que al menos está la monarquía española para dar estabilidad y buen rollo...

