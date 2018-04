El Real Madrid logró este miércoles el pase a las semifinales de la Champions League en un difícil encuentro contra la Juventus con un ajustado resultado de 1-3. Un penalti en el descuento evitó el descalabro de los blancos. Un penalti muy discutido. Muy claro para unos, no tanto para otros. Después de ver repeticiones y fotos desde todos los ángulos el mundo del fútbol sigue juzgando la acción.

Las redes sociales no han sido ajenas al debate y en Twitter la discusión ha mutado en una competición de chistes sobre si fue o no fue penalti:

No es penalti, está claro. pic.twitter.com/8R1rClXMVv

No sé si es penalti, voy a esperar a que se pronuncie el rector de la URJC.

— No Te Metas En Política (@NTMEP) 11 de abril de 2018

¿Cómo? ¿El Madrid ganando de penalti? No me lo creo.

No es penalti, pero puede ser ippon.

Si llevas dos años viendo jugar a la defensa del Barça también es entendible que no sepas qué es penalti.

"Ese penalti no se lo hubieran pitado a la Juve". Porque, aparte de mucha bilis, tienes información de universos paralelos.

Buenos días, no os confundáis, lo que os ha sonado esta mañana no ha sido la alarma, ha sido el silbato del árbitro pitando penalti para el Madrid.

No fue penalty. Fue penaltazo.

Qué queréis que os diga, yo no vi penalty. También es cierto que no vi el partido, pero...

Si empujan y dan un rodillazo, es penalti. Aunque el jugador no fallezca en el acto.

- Cifuentes tiene que dimitir

- Lo de Lucas fue penalti

- Mariano...

- Penalti clarísimo, no hay duda

- Mariano...

- Ya me estás hartando, mira las imágenes y luego me dices

- ¿Quién va a sustituirla?

- Cristiano nunca falla en los momentos importantes pic.twitter.com/jpumRrJsEl

— Fairlaine (@Fairlane4) 12 de abril de 2018