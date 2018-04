¡Ya es vier…! Ah, no, jueves

Cuando crees que mañana ya es viernes y no, es jueves. pic.twitter.com/1TvXRf1ITb

Vamos con la efeméride del día: hoy cumple años Flavio Briatore. ¡Felicidades!

— The Pyongyang Times (@Graville371) 12 de abril de 2018

No, alonso es este pic.twitter.com/L8jKIXVsTv

Hoy todo el mundo habla del Madrid-Juventus y en especial del famoso penalti... Menuda liada.

Un día más y Cifuentes sigue siendo presidenta de Madrid

Cifuentes de la URJC Hacedora de másteres Madre de actas Rompedora de universidades La que no dimite. pic.twitter.com/qKlt9zycc0

Jueves 12 de abril: Cifuentes sigue diciendo que no cometió ninguna irregularidad. pic.twitter.com/0lPi8VWTmV

La Justicia ya lo está investigando y la URJC podría incluso quitarle el máster

Ni las mentiras ni las versiones incongruentes ni los documentos falsificados sobre su máster… Ella sigue impasible

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) 12 de abril de 2018

De hecho ya hemos visto por el PP de León que ni ellos se creen que tenga el máster

El presidente del PP de León, sobre Cifuentes: "Vale, no tiene el máster. ¿Cuál es el problema?" https://t.co/XZiVVFShEd

Ciudadanos, por su parte, le deja que se lo piense un poco más

En el PP ya creen que es inevitable, pero ahí sigue, no se sabe muy bien por qué

Y mientras, media política española revisando su currículum con lupa

Después del varapalo de Toni Cantó hinchando su currículum solo me falta que me digan que Felisuco no falseó el suyo. LE PAÍS

— Napoleón Dinamito (@boboespoco) 12 de abril de 2018