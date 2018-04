¡Viernes!

Vamos ya con nuestro repaso a la actualidad desde el prisma del humor

El sentido del humor es ese que mejora los otros cinco. — MartaEme (@martamj32) 31 de marzo de 2018

Seguimos con el caso de los currículums menguantes

Borrar títulos del currículum is the new borrar tuits antiguos. — Álvaro Lario (@AlvaroLario) 12 de abril de 2018

We don't need no Education pic.twitter.com/z0AnCg71q5 — El Hematocrítico (@hematocritico) 12 de abril de 2018

No entendíamos como gente tan formada podía ser tan idiota. Ahora sabemos que son sólo idiotas. — Cris ???? (@gallifantes) 12 de abril de 2018

POLÍTICOS DEPOSITANDO CURRÍCULUMS EN TU ZONA. pic.twitter.com/nb3u6Zpot8 — estamos arreglaos (@ZerdaKoVerraKo) 13 de abril de 2018

Ya da hasta miedo revisar según qué currículum porque igual te llevas una sorpresa

Al Rey viejo no le preguntéis quien le dio el título que la liamos. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 12 de abril de 2018

-A ver, ¿quién falta por borrar las titulacionesh falshas de la web del Congresho? pic.twitter.com/uLlVdnWX2D — Protestona (@protestona1) 12 de abril de 2018

Trillo borrando de su curriculum un máster que tenía en la universidad de Perejil. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 12 de abril de 2018

Como miren los títulos de Froilán, la liamos parda. — Don Arfonzo (@donarfonzo) 12 de abril de 2018

Tenemos una noticia de última hora: la URCJ suspende al director del máster de Cifuentes

- La URJC suspendió al director del Instituto de Derecho Público

- Menudo inútil, ¿A quién se le ocurre examinarse? Si no se hubiera presentado tendría un Notable

- Jajajajaja

- Jajajajajaja pic.twitter.com/sFbKNZmBZO — Fairlaine (@Fairlane4) 13 de abril de 2018

Muy bien, sí, pero… ¿Cifuentes?

Verás tú que al final cierran la Universidad Rey Juan Carlos I y dejan abierta Génova 13. — Don Arfonzo (@donarfonzo) 13 de abril de 2018

Que sigue ahí, siendo presidenta de los madrileños...

No dimiten por robarte en la puta cara, van a dimitir por falsear el curriculum... — Cricri (@buttercri) 21 de marzo de 2018

Al final vamos a tener que dimitir nosotros. — arcitecta (@arcitecta) 6 de abril de 2018

ÚLTIMA HORA: El PP se plantea castigar a Cifuentes igual que a Ana Mato: con un puesto ficticio y una subida de sueldo. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de abril de 2018

El País dice que Cifuentes sopesa ahora ‘devolver’ el máster. Claaaro

Claro, y yo estoy sopesando devolver el billete del gordo de navidad que nunca me ha tocado pic.twitter.com/pVCekrokiA — Sol Sánchez (@abrazopartio) 13 de abril de 2018

Y ojo, que viene una buena: tenemos noticias sobre el currículo de Pablo Casado. No os lo vais a creer

No, si resulta que esto va a ser mentira también. pic.twitter.com/3ZeVwxvdvE — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) 12 de abril de 2018

¿Recordáis el "posgrado en Harvard" de Pablo Casado? Pues…

Para el niño y la niña, para la dama y el caballero. ¡Vamos que nos vamos con el postgrado en Harvard! pic.twitter.com/lstPNsxYYe — gerardo tecé (@gerardotc) 12 de abril de 2018

¿Pero entonces Pablo Casado tampoco es Batman? — Armando el pollo (@Arma_pollo) 12 de abril de 2018

…pues resulta que es un curso de cuatro días en Aravaca

???????? Postgrado en Harvard

???????? Postgrado en Harvard

???????? Postgrado en Harvard

???????? Postgrado en Harvard

???????? Postgrado en Harvard

???????? Postgrado en Harvard

???????? Postgrado en Harvard

???????? Resacón en Aravaca — Rule (@que_rule) 12 de abril de 2018

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a Aravaca. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 13 de abril de 2018

El máster en Harvard resultó ser una capea en una finca de Jaén. — McEnroe (@jon_mcenroe) 12 de abril de 2018

Estudiantes con posgrado en la Kennedy School of Government de Harvard cambian su currículum por “curso en Aravaca”. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 13 de abril de 2018

... Jugaba al pádel sin cansarme demasiado por que por las noches en Harvard me sacaba el graduado, cierto día los chicos de @eldiarioes me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez con Rajoy y cospedal iras al congreso... pic.twitter.com/CHKX0gVjCs — Atrapado (@oatrapado) 12 de abril de 2018

—Pablo, a que no hay huevos a poner en tu CV que tienes un posgrado en Harvard habiendo asistido 4 días a un curso en Aravaca.

—Sujétame el cubata. — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) 12 de abril de 2018

-Pablo Casado dice que tiene un posgrado en Harvard

-Sí...en Harvarvaca pic.twitter.com/XtzmIh9l5M — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de abril de 2018

Ahora saldrá gente a decir que Pablo Casado tampoco ganó el Tour de Francia y las 500 millas de Indianápolis. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de abril de 2018

Sí, Aravaca. Ahí, a unos 9 kilómetros de la sede del PP.

Madre, vaya calentando la cena que ya he salido del máster de Harvard. pic.twitter.com/jcqF8HffO8 — Concejala D Festejos (@Concejajala) 12 de abril de 2018

"Tú tiras tó' recto y pasando la Casa de Campo, a la izquierda, ya ves Harvard" pic.twitter.com/GyT4lo334V — KiKeNiCo (@KiKeNiCo) 12 de abril de 2018

"Mire, buen hombre; si se fija, desde aquí se ve Harvard" pic.twitter.com/IZpfZWSw9p — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de abril de 2018

En Madrid tenemos una red ferroviaria tan acojonante que se puede ir a Harvard en Cercanías. — Dani Bordas (@DaniBordas) 12 de abril de 2018

Zuckerberg iba a Harvard en el cercanías desde Villalba, que me lo ha dicho un taxista. — Clausman (@cl4usman) 12 de abril de 2018

Según estas informaciones, ese curso de Harvard se impartió en Madrid, en concreto en el barrio de Aravaca, en el campus del IESE, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra

-Hello, good morning.

-Buenos días.

-I wish a cup of coffee.

-¿Con un chorrito de orujo?

-Of course.

-Madre mía Pablo, qué tonto estás últimamente. — Cipo (@Cipotil) 13 de abril de 2018

-Mariano, me voy a hacer un posgrado a Harvard.

-Acuérdate de activar el Roaming.

-¿Eh? ¡Ah! Sí, sí... — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 12 de abril de 2018

Quien dice Harvard dice Aravaca

Aravaca

Haravaca

Hardavaca

Hardvaraca

Harvarda

HARVARD. pic.twitter.com/MVtbdUzB1P — Xarnego Sediciós???? (@XarnegoSedicios) 13 de abril de 2018

Jeroglífico.

Ciudad estadounidense en la comunidad de Madrid. pic.twitter.com/iozgqCcEiu — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 12 de abril de 2018

— ¡Joder, qué dura es la vida aquí, en Harvard!

— Muchacho, esto es Aravaca. pic.twitter.com/eyUZaF7G2T — SR.VEGETAL (@mejorchef) 12 de abril de 2018

Yo revisaría a todos los políticos que tienen un master en Cambridge por si en realidad lo hicieron en Cambrils. — Don Arfonzo (@donarfonzo) 12 de abril de 2018

La cara que se te queda cuando te enseñan en un mapa donde queda Harvard y donde Aravaca..... pic.twitter.com/1SuKM9XwFn — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 12 de abril de 2018

El curso no imponía apenas requisitos académicos. Con el pago de la matrícula (unos 2.000 euros) y la asistencia a todas las clases era suficiente, según informa Eldiario.es

Durísimas pruebas de acceso en el posgrado de Harvard pic.twitter.com/8fTDxRLUIz — robotronk (@robotronk1) 12 de abril de 2018

Bueno, a ver, ¿quién no viste un poco el currículum?

Y yo pensando que había inflado mi currículum con lo del inglés nivel medio. — Chuano (@chuano) 13 de abril de 2018

Pues Pablo tambien. Claro

”Aquí, cursando el posgrado de música contemporánea en la Berklee College of Music de Boston" pic.twitter.com/mbLltHb7R7 — SR.VEGETAL (@mejorchef) 12 de abril de 2018

—¿Qué más cursos tiene usted, señor Casado?

—Hice un curso de poda y jardinería en Estepona.

—Pondremos "Máster en gestión e ingeniería agraria en La Sorvona"

—Chachi. — Pelícano manchú (@Mortimer_Fu) 13 de abril de 2018

Aquí, uniéndome a los Beatles pic.twitter.com/Id67MSypsw — Miss Huevos (@Miss_Huevos) 12 de abril de 2018

Aquí, tras conseguir cultivar con éxito distintas variedades de verduras en el desierto de Atacama. pic.twitter.com/WFxvmUVFto — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 13 de abril de 2018

Los huevos como balones medicinales…

¿Que como hay que tener los cojones de grandes para pasar 4 dias en Aravaca y llamarlo ''postgrado de Harvard''?

PUES..... pic.twitter.com/N15oQhBduY — Es usted imbecil? (@esustedimbecil) 12 de abril de 2018

Ahora ha puesto una foto con sus títulos para justificarse

Mucha risa sí, pero aquí no pasa nada. ¡Aquí no pasa nada!

Que recuerdos @pablocasado_ en 2009: "Hemos estado recientemente en EEUU y me encanta ver que allí la mentira no se tolera. Nixon no tuvo que dimitir por espiar. Dimitió por mentir! Pero aquí no pasa nada! No pasa nada!" pic.twitter.com/XVEkYv5Rlw — Miquel Ramos (@Miquel_R) 10 de abril de 2018

Tomamos nota

A PARTIR DE AHORA SÓLO VOTARÉ A POLÍTICOS QUE NO TENGAN NI LA EGB, COMO LLEVÁBAMOS HACIENDO TODA LA VIDA. — Agente Smint (@AgenteSmint) 13 de abril de 2018

Ya no podemos confiar en nadie…

El que fijo que se sacó todos los títulos que tiene estudiando como un campeón fue Felipe VI. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 12 de abril de 2018

Pillados por corrupción 1.000 veces y ahora por cargarse el prestigio de la universidad pública. También por comerciar con la sanidad pública, por rescatar todos los negocios privados posibles mientras recortan las pensiones… Esto en nuestro país sólo puede significar un resultado en las próximas elecciones: mayoría absoluta del PP

España es un señor dando de comer a los patos, apoyado en el cartel de prohibido dar de comer a los patos, quejándose de lo gordos que están — Mr. Pink (@AjarePink) 19 de diciembre de 2012

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)