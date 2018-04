Lunes

Y además, parece que por fin sale el sol...

¡Venga a por esta semana con energía!

¿Habéis celebrado el 14 de abril?

Por cierto, ¿ha dimitido ya Cifuentes? Oh, vaya…

La han pillado con el carrito del helado como pocas veces se pilla a alguien. ¿Cómo es posible que en el PP no se indignen con su compañera?

Ufff... Ya verás Albert ahora. El PP conocerá su furia

Cifuentes no dimite, no… Eso sí, se dice por ahí que, políticamente hablando, ya es un cadáver andante

¿Y lo de Casado? La risión ya es máxima. Al parecer aprobó sus “posgrados” en Harvard, Georgetown y otras universidades con 40 días de clases y sin exámenes

Grande Casado

Muy grande

Más cosas: hoy ha comenzado el juicio contra los jóvenes de Altsasu acusados de terrorismo

O cómo te pueden pedir más de 50 años de cárcel por una pelea en un bar...

Un caso con mucha polémica por los puntos negros que lo rodean: pruebas inadmitidas, una jueza vinculada familiarmente a la Guardia Civil…

Hay quien dice que lo tiene crudo

Esto después de lo de los CDR, de los tuiteros, de los titiriteros...

Madre mía

Os dejamos con unos memes de Puigdemont en maquillaje porque sí

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

