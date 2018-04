¡Martes!

Tal día como hoy de hace cuatro años nos dejaba el genio de las letras Gabriel García Márquez.

Bueno, pues parece que sí que ha vuelto el sol

Los efectos de las últimas lluvias aún se sienten en lugares como Zaragoza

Y sigue el culebrón del máster de Cifuentes

Cuando parecía que esto no podía ser más ridículo… ¡Boom!

1º Me dejé asignaturas para septiembre. 2º Cursé todo, pero ni yo ni la URJC podemos demostrar que el TFM existe. 3º Si hubo irregularidades y firmas falsas no es culpa mía. 4º Conspiración. 4º Ventilador. 5º Renuncio a usar el título.

Así es: Cifuentes dice que renuncia a su máster falsificado y descarga la responsabilidad en la URJC

Cifuentes renuncia al máster que no tiene y culpa a la universidad a la que no fue.

Cifuentes no está renunciando a lo que no tiene. Cifuentes sí tiene el título del Máster. Eso es lo grave. Lo que dice la información publicada estos días no es que Cifuentes no tenga ese título sino que lo tiene pero porque se habría falsificado todo el proceso para alcanzarlo.

— David Bravo (@dbravo) 17 de abril de 2018