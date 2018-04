Ya es jueves

Malas noticias: fallece Pepe Mediavilla, actor de doblaje y la voz de Gandalf y Morgan Freeman, entre otros. Descanse en paz.

Vamos con las noticias del día vistas con la libertad de expresión que caracteriza a Twitter

Bescansa filtró este miércoles por error un plan con Errejón para tumbar a Iglesias

Al parecer planeaban una candidatura conjunta para después dar el salto a la disputa por la candidatura al Gobierno de España

Pues les ha salido francamente mal

Se ve que subió el documento por error a Telegram

Lo de Bescansa es una cagada tan estúpida que me cuesta creer que no sea una filtración intencionada. Y si lo fuera, estamos ante los conspiradores más tontos de la Historia. No sé cuál de las dos opciones me hace más gracia

— The_Gabrich (@The_Gabrich) 19 de abril de 2018