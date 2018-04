El vaticinio de Quique Peinado sobre el PNV y los Presupuestos del Gobierno Rajoy

En realidad no ha sorprendido a nadie, sino todo lo contrario. Pero siempre está bien recordar las incoherencias de los partidos políticos.

Este jueves el Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunció que no presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, lo que facilitará al PP su aprobación: “Hemos decidido conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y en Catalunya”, se justifican.

El PNV había repetido hasta la saciedad que no negociaría los Presupuestos mientras el 155 siguiera en vigor. Hace tres semanas escasas, Andoni Ortuzar seguía insistiendo en su rechazo a los Presupuestos del PP mientras sigiera en vigor el 155 porque “es también un ataque a Euskadi y a nuestra idea de autogobierno”. “El PNV insiste en que si se mantiene el 155 no apoyarán los Presupuestos”, titulaba la prensa. Ese mismo día, el periodista y presentador Quique Peinado, citaba una de esas noticias y hacía un vaticinio: “¿Qué nos apostamos a que los terminan apoyando haya o no 155?”.

¿Qué nos apostamos a que los terminan apoyando haya o no 155? https://t.co/t7TPKrhBkx — Quique Peinado (@quiquepeinado) 1 de abril de 2018

Hoy Peinado ha recordado ese tuit, con un escueto comentario: “Oh, vaya”.

Los tuiteros han tirado de sarcasmo para declararse sorprendidísimos con el cambio de opinión del PNV.

Rápido Quique dime seis números al azar,es para una primi. — amarillo pollo (@cedirojo) 20 de abril de 2018

La derecha apoyando a la derecha. QUÉ CHORPRECHA! — Eucorvo (@Eucorvo4) 20 de abril de 2018

Joder Quique, tampoco hace falta ser un lumbreras para tal vaticinio, no?? — Javier Santos (@javier_santos_g) 20 de abril de 2018

Menuda sorpresa, ¿no? — Andros173 ????️???? (@andros173) 20 de abril de 2018

Money,money,money — CHELE (@CheleAju) 20 de abril de 2018

Cómo siempre han hecho — Vicente Chalana (@chalanas_elena) 20 de abril de 2018