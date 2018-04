¡Viernes!

Además hoy es 20 de abril...

Como cada año, todo el país se acuerda de los Celtas Cortos

Tooodo el mundo hablando de la cabaña de Turmo

Recordando la letra...

Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Esos trabajos perdidos La clase no presencial.

Hoy hemos conocido un comunicado de ETA: reconoce el daño causado y dice que lo siente "de veras" por las víctimas. Esto siete años después del “cese definitivo de la actividad armada”

De poco les valdrá a las víctimas, a las personas que perdieron un padre, una madre, un hijo, una hija, una mujer, un marido, o un amigo…

También te digo, que ETA pida perdón me la suda, no soy cristiano, yo de los delincuentes solo espero que cumplan su condena.

Lo que no se puede negar es que se trata de una buena noticia (creo)

Siempre es bueno pedir perdón.

Hay que reconocer que es algo histórico

-Lo que tiene que hacer ETA es disolverse y pedir perdón. -Ya lo ha hecho. -No me líes, rojo.

Algunos han analizado el texto de ETA y critican que haga diferencia entre unas víctimas y otras

Hoy es un día para recordar lo terrible que fue y lo que era de verdad el terrorismo. Y al recordarlo entender que tuitear, cantar canciones, levantar peajes y otras cosas no lo son.

No creeré la disolución de ETA hasta que no entreguen los móviles y la contraseña del wifi, que capaces son de volver y escribir chistes de Carrero Blanco en Twitter.

El Gobierno, por su parte, presume de la fortaleza del Estado

Según la prensa, ETA anunciará su disolución el primer fin de semana de mayo

Cambiando de tema, no os lo vais a creer pero pese a todas las críticas a Rajoy, parece que Ciudadanos y PNV le van a aprobar los presupuestos

Sorpresón. Nadie se lo esperaba...

El PNV amenaza: o retiráis el 155 o venga vale, dame manteca pero no me gusta.

Al menos en el PNV se podían ahorrar tanto cuento…

Y más noticias desde Catalunya: Manuel Valls estudia presentarse a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos

Un político francés de alcalde de Barcelona...

A algunos les estallaría la cabeza

En fin, no sé, sus virtudes tendrá...

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

-Buenos días. ¿Quiere contratar una segunda línea?

-Me gustaría pagar menos.

-No se preocupe, le doblamos la tarifa de datos.

-Me sobran datos, me interesaría...

-Se la triplicamos.

-Mire, lo que...

-Chorrocientosmil gigas.

-QUIERO PAGAR MENOS.

-TE ENTIERRO EN GIGAS.

— Puercoespanda (@Puercoespanda) 20 de abril de 2018