Entrar a un campo de fútbol con una bandera a favor de la independencia de Catalunya no es ilegal. Sin embargo, antes de la final de la Copa del Rey, la Policía requisó 'estelades' y camisetas amarillas de la ANC a la entrada del estadio Wanda Metropolitano.

Los tuiteros han mostrado su indignación ante un hecho tan "triste y lamentable", que supone un ejemplo más de vulneración de la libertad de expresión, ese derecho que vive sus horas más bajas en pleno siglo XXI.

Me parece triste y lamentable que la policía quite a los aficionados bufandas y camisetas amarillas, pancartas con la palabra “LLibertat” y estelades. Pero aún me parece más triste y lamentable que haya quien lo justifique.

Dais por supuesto que el rey y el himno nos representa a todos... A mi no me representa y tengo todo el derecho a ejercer mi libertad de expresion. Si no os gusta lo seinto, (o no), y no tenies ningun derecho a decirme que tengo o no que hacer. A mi me ofende requiseis estelades

