Metro de Madrid, tenemos un problema: el astronauta Pedro Duque también se queja de la tarjeta de transporte

Cuando un astronauta no entiende el funcionamiento de un sistema que has creado para el usuario de a pie, quizá tengas que plantearte si lo has diseñado bien. Es lo que le ha pasado al Metro de Madrid. Pedro Duque, el primer astronauta español, que participó en las misiones STS-95, Soyuz TMA-3 y Soyuz TMA-2, viajó en el transbordador espacial Discovery y visitó la Estación Espacial Internacional; publicó un tuit el pasado viernes quejándose del funcionamiento de la nueva tarjeta ‘multi’:

- tengo la tarjeta roja

- he metido dinero bastante

- intento entrar en el aeropuerto y la máquina me dice que ¿tengo que meter otra vez dinero para el suplemento? ¿No les gusta el otro dinero que metí? ¿Qué broma es esta? — Pedro Duque (@astro_duque) 20 de abril de 2018

Desde que apareciera la nueva tarjeta ‘multi’ son muchas las quejas de los usuarios del suburbano madrileño. Algunos critican que haya que pagar por la tarjeta aunque sólo se haga un viaje y otros se quejan de la dificultad de combinar los diferentes billetes que puede contener.

La queja de Pedro Duque es otra más. El astronauta denuncia que el suplemento que hay que pagar para ir al aeropuerto no se cargue directamente en el saldo de la tarjeta, sino que hay que volver a meter dinero en las máquinas.

El Metro de Madrid le ofreció una explicación que tampoco convenció a Duque:

Para desplazarte de Madrid al aeropuerto y viceversa, además del billete es necesario adquirir el suplemento del aeropuerto. Más info aquí: https://t.co/2oyEVYpHCw. Un saludo. — Metro de Madrid (@metro_madrid) 20 de abril de 2018

El sistema está MAL. Debería cobrar al usuario ese suplemento del dinero que ya metió en su día. Es absurdo hacernos ir a la máquina otra vez. Por favor arreglen esto. — Pedro Duque (@astro_duque) 20 de abril de 2018

El tuit ha despertado las críticas de otros usuarios que han narrado sus problemas con el sistema del Metro y otros tuiteros han optado por tirar de ironía:

Que la tarjeta funcione como monedero como en el resto del mundo es algo demasiado complejo para el Consorcio de Transportes. — Pepe Fernández-Albertos (@jfalbertos) 20 de abril de 2018

Que no se pueda recargar por Internet es para que hagamos ejercicio. — Joansinmiedo ???????? (@Joansinmiedo) 20 de abril de 2018

Se han tirado 15 años en fase de estudio. No te parece que 15 años dan para sacar algo ya bien montado?! — Joansinmiedo ???????? (@Joansinmiedo) 21 de abril de 2018

No les gusta tu dinero de Terraesférico. — Javier Bilbao (@jabibilbao) 20 de abril de 2018

Pedro, vas a provocar una comisión de análisis que costará 14 reuniones, una consultoría externa de 25.000 € (pagados a dedo) y 12 bajas por agotamiento (y asuntos propios). O sea, fatal. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 20 de abril de 2018

Vete en cobete jajajaja saluDos xDd — Kikolo (@kikolo777) 20 de abril de 2018

Y ojo, además de pagar la multi, hay que añadir el precio del plástico de la targeta, 2 € más — яσѕєя яυιչ♀✊ (@RuizRoser) 22 de abril de 2018

Pues intenta coger un cercanías de Atocha a Nuevos Ministerios con esa tarjeta... — elreystadesnudo ???????????? (@elreystadesnudo) 20 de abril de 2018

o viajar entre diferentes zonas, entonces necesitas una tarjeta para cada zona. Y un rotulador para saber qué tarjeta lleva los billetes de cada una. Hay gente que necesita 3 tarjetas. Es flipante. — Silvi ???????? ???? (@Silvi_ta) 21 de abril de 2018

En este país es más fácil ser astronauta que viajar en metro — fdf (@fdfmad) 20 de abril de 2018

Es que para entender la tarjeta Multi hay que tener un máster. OH, WAIT! pic.twitter.com/HsfIXOYNJY — Sufridores del Metro (@SufridoresMetro) 20 de abril de 2018

Quien se ha inventado estas tarjetas sin lugar a dudas no usa el transporte público. Jajaja, y comprarlas!! Eso es ya un máster!! Los usuarios tenemos tantas anécdotas del transp público que podríamos escribir un libro — Alicia (@alirucam) 21 de abril de 2018

En la Valencia de 2018, el dinero cargado en el billete ordinario de @metrovalencia también sirve para pagar el suplemento al aeropuerto, mientras haya saldo suficiente, obviamente. — Dauvillier (@SaDauvillier) 20 de abril de 2018

