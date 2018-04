"Padres sin trabajo o con trabajos con sueldos de mierda" frente a "niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos". Esto denuncia la carta que se ha hecho viral en redes sociales. El texto, que ya ha sido compartido por más de 87.000 usuarios, estaba colgado en el tablón de anuncios del centro de salud de Seixo, en Marín (Pontevedra) y mientras esperaba en la consulta del médico Erun Pazos decidió compartirlo en Facebook.

"Niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos, crías de 15 con extensiones de pelo de 500 euros, imberbes de 18 con cochazos de 24.000 euros, gafas de sol de 300 pavos, pantalones de 200 euros, zapatillas de 150 euros, estudiantes que se pagan unos viajes al extranjero por 1.500 pavos a países donde sus padres no irán jamás en la vida. (...) A mí no me vale esto de ‘le doy a mi hijo todo lo que yo no he tenido’. A mí me vale lo de ‘cuando seas padre comerás huevos'", dice el escrito que pone en cuestión el método de crianza de los niños.

La carta afirma que los padres deben dar a sus hijos "la libertad de decidir que no tuvimos, estudios que no tuvimos, vacaciones que no tuvimos y muchas más cosas que nosotros solo pudimos soñar. Esa es la buena educación. Lo demás es malcriarlos... y deformar la realidad de sus vidas, ya que vivirán más acomodados de niños que de adultos".

En los casi 500 comentarios de la publicación hay disparidad de opiniones, unos critican el texto porque afirman que "esa no es la realidad", mientras otros están "totalmente de acuerdo con el texto". Comentan que algunos padres "podrán permitirse todo esto sin mayores sacrificios, pero muchos otros a base de sacrificios y de privarse ellos mismos de cosas muy básicas". Una de las opiniones más aplaudidas es la de uno de los usuarios que afirma que "en lo único en que" no se debe "escatimar es en educación y formación".

La carta acaba con una reflexión que sí comparten todos los usuarios de la red social: "Dale a tus hijos amor, cariño, educación, respeto y sabiduría, lo demás lo conseguirán por sí mismos".

La autoría del escrito no está definida, ya que según informa La Voz de Galicia, un trabajador lo encontró en Internet y lo colocó en el corcho del ambulatorio.