Martes. Uf... La semana va a ser larga

En fin, vamos con las noticias. No os lo vais a creer pero parece que hay un político del PP al que acusan de estar envuelto en un caso de corrupción...

La comisión que investiga supuestos casos de corrupción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (ACPE) tiene "fuertes sospechas" de que el senador del PP Pedro Agramunt fue partícipe de "actividades de naturaleza corruptas"

Según esa investigación Agramunt pudo recibir presuntos pagos de Azerbaiyán para suavizar las críticas a ese país

El informe de esta comisión independiente habla de prostitutas, hoteles de lujo, caviar...

Vaya, vuelven los volquetes...

Cambiando de tema, Carlos Herrera vuelve a la polémica

El presentador critica al cantante de Eurovisión Alfred por regalar a Amaia el libro de Albert Pla 'España de mierda':

No he visto OT. Pero me basta con que los haya criticado Carlos Herrera para saber que me caerían bien... ???? https://t.co/TiDY9AbCmT

— Protestona (@protestona1) 24 de abril de 2018