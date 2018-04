Menudo día. Hoy se ha publicado un vídeo antiguo de Cristina Cifuentes retenida en un Eroski, tras supuestamente hurtar unos productos de cosmética...

No nos precipitemos en el juicio. Yo esperaría el acta firmada por tres agentes de seguridad... https://t.co/N1Ml1N1h7o

Cristina Cifuentes asegura que el día que aparece robando cremas estaba examinándose de su máster y en breve mostrará los documentos que acreditan que no ha rejuvenecido.

Todo el mundo sabe que en 2011 no había ni para unas cremas reafirmantes por culpa de la mala gestión de Zapatero.

¡Que ofertón he pillado en el Eroski! pic.twitter.com/Pqas38PLGi

Me imagino al guardia de seguridad diciéndole a Cifuentes que si ha cogido las cremas y ella respondiendo: ¡QUÉ MÁSTER NI QUE MÁSTER!

Madre mía

Que a Cristina Cifuentes le regalan un máster, os parece mal. Que Cristina Cifuentes roba en el Eroski, os parece mal. Que Cristina Cifuentes no dimite, os parece mal. Como sois los rojos, os parece todo mal.

Al parecer se iba con dos cremas en el bolso cuando la cazaron. Dos cremas anti-edad de la marca Olay

No entendéis la de arrugas que produce reírse tanto de la gente

La que iba a regenerar la política de Madrid...

Los expertos ya veían venir esto

Salgo de la Asamblea y los vigilantes de seguridad me miran con cara rara... No me extraña, a estas horas!

— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 26 de marzo de 2010