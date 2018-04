La Audiencia de Navarra ha condenado a los cinco miembros de La Manada a nueve años de prisión por delito continuado de abuso sexual. Sin embargo, los condenados por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 han quedado absueltos de los delitos continuados de agresión sexual, robo con violencia, delito de intimidación y contra la intimidad, si bien uno de ellos ha sido condenado por el hurto del teléfono de la víctima.

Tras la lectura del fallo, cientos de personas han expresado a través de las redes su disconformidad contra la "justicia patriarcal". Los tuiteros han tachado la decisión de la Justicia de "vengonzosa", "grave" y "lamentable", entre otros adjetivos. Asimismo, aseguran sentir "vergüenza", "asco" e "impotencia" al considerar que no hubo violación, sino abuso.

El juicio de la Manada es otra muestra más de cómo la justicia patriarcal española cuestiona a las víctimas. No dudaremos en salir a las calles ante cualquier agresión, ESCUCHA HERMANA, AQUÍ ESTÁ TU MANADA.#JusticiaPatriarcal pic.twitter.com/cWsNHfivxb — Comisión 8 de Marzo Madrid (@FeminismosMad) 24 de abril de 2018

#LaManada: Una vez más desde el poder nos dicen que esta sociedad no es la nuestra. Que nuestra voz no vale lo mismo que la del resto, que no están dispuestos a darnos credibilidad. Por eso esta tarde salimos a decir #YoSiTecreo contra la #JusticiaPatriarcal

_Mamá qué diferencia hay entre una violación múltiple y un abuso sexualmente continuado?

_La que le sale de los cojones a la justicia patriarcal hija mía, la que le sale de sus santos cojones...#HermanaYoTeCreo#EstaEsNuestraManada#HastaAquíHemosLlegado — Sol Sánchez???? (@abrazopartio) 26 de abril de 2018

9 años. Si durante la VIOLACIÓN hubiese RAP de fondo serían 25 porque si se hubiese considerado que se usó la violencia. #LaManada — Dios (@Sr_Dios) 26 de abril de 2018

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 de abril de 2018

Es una absoluta vergüenza que la #justiciapatriarcal deje así de desprotegidas a las mujeres. No es No y lo demás es violación. Incomprensible la sentencia. #LaManada #YoSiTeCreo — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 26 de abril de 2018

Nos quieren muertas, nos quieren en silencio, pero tenemos mucho que decir. Ha sido una violación, no un abuso. Que nos escuche este sistema judicial patriarcal. #LaManada somos nosotras. — 1999 (@patri_wio) 26 de abril de 2018

Sale más caro rapear que violar. Sí,es España. #LaManada — nameless (@jsalasast) 26 de abril de 2018

Vergüenza de justicia, de gobierno y de cuerpos y fuerzas de seguridad! We are the shame of Europe... We are the ass of Europe... #LaManada #SentenciaManadaARV — H.A.T III TERRANCE (@urdengoetxea) 26 de abril de 2018

#LaManada agredió a una joven y #LaJusticiaPatriarcal nos ha agredido a todas las mujeres. Vergüenza

Que se interprete que en el caso de #LaManada no hubo intimidación ni agresión es vergonzoso y muy grave. — Vael (@Vael_Ilercavon) 26 de abril de 2018

El juez Ricardo González dice que los miembros de “La Manada” tendrían que ser absueltos porqué la víctima “DOLOR, NO DEBIÓ SENTIR” ¿Se puede ser más asqueroso? Buf. Mejor me callo lo que diría de estos sinvergüenzas que se hacen llamar “jueces”. #LaManada — Pipeta ???? (@pipeta__) 26 de abril de 2018

