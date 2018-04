Desde este jueves prácticamente no se habla de otra cosa: la indignación hecha tendencia. El tribunal condenaba a 'La Manada' a nueve años de prisión. Sin embargo, descartaba el delito de agresión sexual y lo limitaba a abuso sexual. De este modo, quedaban absueltos de los delitos de agresión sexual, robo con violencia, delito de intimidación y contra la intimidad. Uno de los tres magistrados llegaba incluso a pedir la absolución para los cinco acusados.

La decisión de los jueces desencadenó inmediatamente un tsunami de indignación. Mensajes de rabia, reflexiones y muestras de rechazo a una sentencia que ha lograba poner de acuerdo a (casi) todo un país y que provocaba movilizaciones masivas por toda España.

Entre todos esos mensajes, ha habido uno, en forma de gráfico -de @mariasande-, que ha logrado sintetizar a la perfección por qué la sentencia de 'La Manada' es tan perversa. El hecho de que el tribunal haya considerado necesaria la resistencia de la víctima para concluir que hay agresión sexual deja en un lugar de extrema vulnerabilidad a la mujer, que se queda sin opciones y totalmente desprotegida. Dentro gráfico:

Duro este gráfico de @mariasande

Duro por reflejar la crudeza del mensaje que nos deja la sentencia de el juicio a #LaManada

Duro, pero también necesario para reflexionar sobre ello.#YoSiTeCreo pic.twitter.com/ozPFrRQ1Wn — Jose Corbacho (@josecorbacho) 26 de abril de 2018

A este mensaje se han sumado desde ayer muchos otros, que en la misma línea, apuntan al sinsentido de la interpretación de lo ocurrido

Nagore se resistió a si violador en San Fermín. El la mató a hostias. A los 8 años estaba libre

El mensaje: si te resistes, te matan.

El mensaje de hoy: , si no te resistes no te creemos.

#LaManada — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 26 de abril de 2018

Nos damos por enteradas. Si te “usan” 5 tíos utilizando su superioridad pero no te resistes violentamente, no es violación. #CambioCodigoPenalYa #LaManada — Pepa Bueno (@PepaBueno) 26 de abril de 2018

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 de abril de 2018

9. Las circunstancias:aplastante superioridad numérica y física de los acusados. El contexto:ella es llevada con engaño a un “escenario de opresión”,según la sentencia. Así cualquier posibilidad de resistencia es nula e incluso peligrosa. La víctima solo pudo quedar paralizada. — Joaquim Bosch Grau (@JoaquimBoschGra) 26 de abril de 2018

Si no te opones es que en el fondo querías.

Si te opones y te matan es que eres tonta por poner resistencia.

Si denuncias más te vale que después de dos años no se te haya ocurrido intentar rehacer tu vida.

Si no denuncias no sería para tanto. Esto os va a explotar en la cara. — antiheroi(ri)na???? (@bruadarxch) 26 de abril de 2018

Hoy Nagore Laffage se está revolviendo en su tumba con la sentencia a La Manada. Nagore puso resistencia y Diego Yllanes la apalizó, la violó y la estranguló hasta la muerte en San Fermines hace 10 años. Su asesino está en la calle,los violadores de La Manada lo estarán en 3 años — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 26 de abril de 2018

Si te resistes, te matan, si no pones resistencia para sobrevivir, dicen que fue consentido. Si no denuncias es que eres tonta por no hacerlo y si denuncias, te cuestionan y al final sigue siendo culpa tuya. Ese es el mensaje que nos mandan hoy con la resolución de #LaManada — Jacqueline. (@jjpperez_) 26 de abril de 2018