Periodistas, escritoras, políticas y tuiteras convierten #Cuéntalo en tendencia mundial

Las protestas contra la sentencia de 'La Manada' no sólo se han visto en las calles de toda España. La indignación también ha llegado a las redes sociales: un relato de la agresión sexual que sufrió a los trece años la periodista @Virginiapalonso, y el tuit de @LaFallaras dio paso a que miles de mujeres denunciaran en primera persona casos de violencia que habían sufrido a lo largo de sus vidas. Entre ellas, reconocidas personalidades denunciaron estos episodios en los que han sido víctimas de abusos y agresiones sexuales. El hashtag #Cuéntalo se hizo viral y llegó a ser tendencia mundial en Twitter. Y, después de dos días desde que comenzó, sigue siendo de lo más leído en la red social. " Ya nadie puede poner en duda la violencia habitual y generalizada, el miedo y el dolor. Hemos compuesto un retrato coral y feroz. La voz de las mujeres", reclama Fallarás.

Arrancamos ayer el #cuéntalo y nos hemos convertido en tendencia mundial. Llevamos contadas miles y miles y miles de agresiones. Ya nadie puede poner en duda la violencia habitual y generalizada, el miedo y el dolor.

Hemos compuesto un retrato coral y feroz.

La voz de las mujeres pic.twitter.com/SGzl4qTEve — Cristina Fallarás (@LaFallaras) 28 de abril de 2018

De esta forma, al mostrar la oposición a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que exculpa a los acusados de un delito de violación, se ha llegado a poner en evidencia todos estos relatos de violencia habituales para las mujeres. "Correr nerviosa los últimos metros con la llave preparada", "un tipo en bicicleta me para, me coge las tetas con las dos manos y se va riendo" o "un tío me drogó echándome algo en la bebida cuando era adolescente y se aprovechó de mí en mitad de la calle. No lo recordé hasta días después" son algunos de los relatos que han creado esta red de sororidad y de denuncia contra la impunidad.

Sentir miedo al volver a casa por las noches: fingir hablar por teléfono o pedirle a una amiga que no cuelgue hasta entrar en el portal, correr nerviosa los últimos metros con la llave preparada. Nos ocurre a todas, ahora lo vivimos en común. No estamos solas #cuéntalo — Irene Montero (@Irene_Montero_) 27 de abril de 2018

Primer día de Universidad. El pueblo queda atrás ☺ Camino de la primera clase. Nervios, ilusión, orgullo ???? Un tipo en bicicleta se me para, me coge las tetas con las dos manos y se va riendo. Miedo, vergüenza, odio ???? La ciudad se convierte en una enemiga.#cuéntalo — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 27 de abril de 2018

#Cuentalo Tres veces me intentaron agredir sexualmente: en una litera del expreso Madrid-Pamplona, un coronel del Tercio en Ceuta y un estudiante de arquitectura del Opus en Pamplona. Del acoso sexual en el curro os lo cuento otro rato — Elisa Beni (@elisabeni) 27 de abril de 2018

Admiro la valentía de las que lo contáis sin tapujos. Yo solamente al recordar aquella historia en la que pude escapar de las fauces de aquel señor tan distinguido y reconocido (y reconocible) todavía siento angustia. Rabia, asco, impotencia. #Cuéntalo — Bea Talegón ???? (@BeatrizTalegon) 27 de abril de 2018

Está causando un gran impacto entre los buenos hombres lo que muchas mujeres están contando en #cuentalo A mí me sorprende que no se hayan enterado hasta ahora. Seguro que se lo habían dicho antes. Lo hemos dicho. Yo un día conté desde el alma y no lo sacaron. Ésa es otra. — Rosa María Artal???? (@rosamariaartal) 28 de abril de 2018

Siempre que vuelvo a casa sola de noche aprieto las llaves tan fuerte que me hago marcas en las manos.

Siempre que salgo sola con mis amigas nos ponemos mensajes para saber que hemos llegado a casa y no dormimos hasta saber que hemos llegado.#cuéntalo — La vecina rubia (@lavecinarubia) 27 de abril de 2018

En el metro con 13 años un tipo frotándose contra mi culo. Me aparté y le insulté. El me insultó a mí y la gente se puso de su parte. Tuve que bajarme avergonzada. #Cuéntalo — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) 28 de abril de 2018

Miren los testimonios con el hashtag #cuéntalo

Lean, reflexionen y no juzguen. Nos vendrá bien a todos como sociedad. Gracias a las valientes por atreverse a contarlo. #NoEsNo — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) 27 de abril de 2018

A los 19 quise viajar sola por Portugal. Llegué a Guarda, visité la catedral. Una horda de chicos empezó a vigilarme, seguirme, decirme cosas. Desistí, volví a Barcelona. Nunca más he viajado sola salvo para visitar ciudades grandes #cuentalo — LauraFreixas (@LauraFreixas) 28 de abril de 2018

Paseando por la calle con mi hijo que tenía tres años, un tipo enorme me bloquea el paso, me mira el pecho y me dice: "Estás para que te hagan otro."

No contestas porque igual te pega, a ti y a tu hijo, alguien así es un depredador, pero a lo que hizo lo llaman piropo. #Cuéntalo — Gala Romaní (@GalaRomani) 28 de abril de 2018

Muchas gracias @LaFallaras, una iniciativa muy necesaria que debe encontrar formas de seguir y multiplicarse#cuéntalo https://t.co/9Dz34IPTRs — Ada Colau (@AdaColau) 28 de abril de 2018

¿Sabéis por qué os sorprende #Cuéntalo? Porque no nos escucháis. Como ahora, que automáticamente rechazáis la idea de que no nos escucháis. — Gringa Vieja (@gringavieja) 28 de abril de 2018

Pérdida de visión y audición, dislocación de mandíbula, fundas dentales, tratamiento psicológico durante años, vaginismo, pesadillas diarias... Consecuencias de 5 años de amor por parte de quién decía que no podía vivir sin mí y que si lo dejaba me mataba. #Cuéntalo — Mónica (@mnkorons) 28 de abril de 2018