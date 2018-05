En un momento en que las encuestas sugieren que Ciudadanos está perdiendo el voto femenino, Albert Rivera e Inés Arrimadas han tratado de subirse al carro del feminismo, recordando este lunes el aniversario de la muerte de Clara Campoamor. Sin embargo, las incorrecciones en sus tuits les han valido la respuesta del periodista Isaías Lafuente, que les ha dado una breve clase gratuita de historia.

Rivera publicó un mensaje en el que, tratando de llevarse el ascua a su sardina, destacaba la “visión liberal y progresista” de Campoamor y de paso aseguraba que derrotó “a los que se oponían al voto femenino, desde socialistas a conservadores”.

Lafuente respondió al tuit con una educada pero contundente corrección: “Estimado Albert: Clara Campoamor sacó adelante el voto de las mujeres gracias a 80 diputados socialistas. Se lo agradeció en su libro “’Mi pecado mortal’. Y lo puedes revisar en las actas del Congreso. Lo tienes fácil. Un saludo”.

Por su parte, Inés Arrimadas también quiso hablar en este día de Clara Campoamor y comenzó asegurando que luchó para defender los derechos de las mujeres “en una época en la que ni siquiera se reconocía el derecho a la educación de las mujeres”.

Nuevamente, Isaías Lafuente corrigió el error. “El derecho a la educación universitaria en igualdad se reconoció 20 años antes: el 8 de marzo de 1910. Nuestro 8 de marzo particular”.

El derecho a la educación universitaria en igualdad se reconoció 20 años antes: el 8 de marzo de 1910. Nuestro 8 de marzo particular. https://t.co/7NbBw1B6fU

Por si fuera poco, la responsable de Mujer en Ciudadanos, Patricia Reyes, también decidió meterse en el berenjenal, y también se llevó su respectiva respuesta de Isaías Lafuente. Tres políticos de Ciudadanos intentando pontificar sobre feminismo, tres zascas. Terrible:

Era socialista, que es lo que he dicho, del Partido radical socialista. ¿Sabe vd lo qué votó Margarita Nelken, del PSOE? Búsquelo. https://t.co/4zg64KGyUA

No lo busque. Margarita Nelken no votó nada. No estuvo en el debate del sufragio. https://t.co/4454BcFUxs

— Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 1 de mayo de 2018