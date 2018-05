El columnista de La Razón Alfonso Ussía recibirá este miércoles, junto a Ángel Nieto -a título póstumo-, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a cuenta del Dos de Mayo. El escritor y periodista ha sido premiado por su "extenso conocimiento de la historia de España" y su "afilado sentido del humor", combinando en sus obras "la ironía con el cuidado de la lengua".

Pero nada más lejos de la realidad. Ussía ha sido criticado en numerosas ocasiones por sus comentarios publicados en Twitter y en el diario que dirige Marhuenda, tildados de "machistas", "clasistas" y "xenófobos"..

Por ejemplo, tras la oleada de denuncias de acoso sexual en la industria del cine, el columnista insinuó que las víctimas tenían "ambiciones económicas". Además, se permitió el lujo de hacer burla de algunos casos.

Intentar ridiculizar el acoso sexual desde una doble superioridad, demuestra la catadura moral del personaje.

Clasismo y machismo unidos. pic.twitter.com/K0eQH1lMnJ — Protestona (@protestona1) 2 de noviembre de 2017

En abril de 2016, Ussía llegó a afirmar que parte del éxito de Nadal se debía a tener a su lado "a la mujer precisa", un ejemplo de saber estar "y de sentido de la armonía", según recoge ctxt.

"En Podemos manda el chichi de la joven lideresa. Y prueba de ello es que 'Kichi' es el novio de Teresa", escribió en la contraportada de La Razón en marzo de 2015 tras la candidatura de José María González a las municipales de Cádiz. Ni corto ni perezoso añadió: "Que detrás del hombre vaya la mujer -siempre más inteligente que el macho-, es algo que no puede llamar la atención. Pero que en política sea la mujer la que tira del hombre, incluso en Islandia, despierta suspicacia".

En enero de este año, criticó la campaña impulsada en Andalucía contra los piropos por ser una forma de violencia de género. "El feminismo radical y profesional nos está ahogando. Ya no se le puede ofrecer a una mujer la vida por un beso. Confundir piropo o ingenio con vejación, no es buen camino. En pocos años, los hombres saldremos a la calle con bozal. Tiempo al tiempo", señaló en otra columna publicada en enero de este año.

Más ejemplos. Después de que Irene Montero anunciara que estaba embarazada de mellizos, Ussía le dedicó una publicación a la portavoz de Unidos Podemos y al líder de la formación morada, Pablo Iglesias. "Irene Montero es una mujer muy atractiva, especialmente cuando no habla. Es infinitamente más atractiva en cine mudo que en cine sonoro o en grabación parlamentaria. Pero nadie pone en duda que, al igual que Rita Maestre, lleva en su ser la belleza antigua del denostado pijerío.Y por sexo, permítame esta duda, la elección de Pablo Iglesias como macho de permanencia jamás se habría producido".

Pero Ussía no sólo es conocido por su machismo exacerbado. En agosto de 2016 llamó "hijo de puta" al rapero Hasel, que durante los JJOO de Río de Janeiro dijo: "¿Vamos, Rafa? Lo más asqueroso cada vez que este 'patriota' gana, es aguantar esa puta bandera ondeando. ¡Qué asco!". Este comentario dejó bastante tocado al escritor, que no dudó en responder por Rafael Nadal: "¿Puta bandera? Puta su puta madre, la del autor del texto. ¿Asqueroso? Asquerosa su condición de rata de ciudad y persisto en referirme al cobarde camuflado y autor del texto".

En abril de 2015, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz cuestionó la supuesta integración de musulmanes en el soberanismo. Y el columnista estrella de Marhuenda apoyó la teoría de aquel ministro que precisamenteconspiró con el jefe de la Oficina Antifraude catalana para fabricar escándalos contra ERC y CDC, como informó Público en exclusiva. De esta manera, Ussía publicó un texto escrito en falso árabe contra el expresident catalán Artur Mas, con la siguiente introducción en castellano: "El porvenir de una Cataluña independiente redactado con notable esfuerzo en el idioma catalán del inmediato futuro dedicado con simpatía a Mas, Forcadell, Junqueras, Colom y Rahola con gato o sin gato".

Tras los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, el periodista criticó que el Estado dispense "toda suerte de documentos y ventajas en perjuicio de muchos españoles" a los musulmanes que residen en este país. Llegó a asegurar que "por cada español que accede a una vivienda pagada por los impuestos de los españoles, diecinueve musulmanes que no han pagado nada se quedan con ellas". Y, para más inri, les acusó de no ser agradecidos: "Y rezan, pero no agradecen. Y rezan, pero no aceptan nuestras costumbres. Y rezan a Alá, y Alá les ordena que maten a los infieles. Y algunos pocos le obedecen, mientras el resto del millón y medio de musulmanes que han recibido cobijo en España, calla. Gracias por tanto cariño, gracias", ironizó.