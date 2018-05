El polémico escritor Arcadi Espada se ha convertido este jueves en uno de los temas más comentados en las redes sociales, tras sus rancios comentarios sobre la víctima de 'La Manada'.

El cofundador de Ciudadanos, partido en el que no llegó a integrarse, fue invitado este jueves al Programa de Ana Rosa, en Telecinco. Desde ese púlpito, defendió el voto particular del juez que abogó por la absolución y que consideró que la víctima no sintió dolor mientras era penetrada contra su voluntad por varios hombres en un portal.

Arcadi Espada sobre la Manada, esto es lo que opina el fundador de Ciudadanos, agarraos: pic.twitter.com/u2HTen8Bon — Bernat Castro (@Berlustinho) 3 de mayo de 2018

Espada llegó a preguntar si existe algún vídeo sobre la vida sexual de la víctima: “Tanta atención a los muchachos estos, yo querría saber si hay algún vídeo sobre la vida sexual de la víctima”. El resto de personas presentes en la tertulia recriminaron sus palabras. En su defensa, Arcadi tiró de su habitual argumentario y comparó a Montserrat Domínguez con Ada Colau y relacionó el caso de ‘La Manada’ con el de Altsasu.

Espada es conocido por sus exabrutos y salidas de tono, como el artículo de El Mundo en el que llamaba a las personas con discapacidad “tontos, enfermos y peores”.

Sus opiniones en esta ocasión han causado una lluvia de críticas contra él y contra Ana Rosa por invitarle a su programa conociendo su habitual discurso:

Es vomitivo ver a Arcadi Espada en el programa de Ana Rosa defender a los violadores de La Manada y poner en duda la honorabilidad de la víctima. Éste señor es uno de los fundadores e ideólogos de Ciudadanos, no puede ser más asqueroso lo que dice y el tono que emplea. — Corto Maltés (@CortioMalties) 3 de mayo de 2018

Si os están repugnando las declaraciones de Arcadi Espada recordad que es uno de los fundadores de Ciudadanos — AlOtroLadoDelMuro (@_ju1_) 3 de mayo de 2018

Arcadi Espada quiere que se enseñen en televisión vídeos sobre la vida sexual de la víctima de la manada y se hable sobre ellos. ¿Algún día dejarán los medios de comunicación de vendernos el odio y la repugnancia moral como "una opinión más? ???????????? pic.twitter.com/dnHgJrD8X0 — Pablo Echenique (@pnique) 3 de mayo de 2018

Ir de feminista y reírle las gracias a Arcadi Espada...#MásManadaAR — Protestona (@protestona1) 3 de mayo de 2018

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en la difusión de la cultura de la violación. Arcadi Espada, en el programa de @anarosaq cuestionando (oh sorpresa) a la agredida y pidiendo que se haga pública su vida sexual. DAIS MUCHO ASCO. #MasManadaAR — Comisión 8 de Marzo Madrid (@FeminismosMad) 3 de mayo de 2018

—Arcada Espada fundador de C'S defiende a los violadores de #LaManada. —Dirás, Arcadi Espada. —No, no. Arcada, Arcada. — Luk Anikos???????? (@Luk_anikos) 3 de mayo de 2018

Suena Arcadi Espada para asesorar a Ciudadanos sobre las reformas que las mujeres necesitan.

Ciudadanos, el asesor sensato. — javi (@escarvasopas) 3 de mayo de 2018

Lo de Arcadi Espada tiene una explicación lógica. pic.twitter.com/9fVtRY7HPa — Los Spätikaufens (@spatikaufens) 3 de mayo de 2018