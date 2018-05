¡Jueves!

Se acabó el puente

Parece que vuelven a subir las temperaturas...

Hoy se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa

En RTVE también lo celebran

Twitter se ha llenado de motivos para ser periodista

#SoyPeriodistaPorque cuento cosas que alguien no quiere que cuente. Cosas que molestan a los poderes políticos y económicos. Porque no me dejo comprar ni asustar cuando intentan que no las cuente #LibertadDePrensa

— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 3 de mayo de 2018