¡Viernes!

Da gusto trabajar los viernes por la tarde en la Asamblea: apenas suena el teléfono — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 21 de mayo de 2010

Menos mal que has puesto en tus redes que hoy es viernes, que si no mañana estábamos todos madrugando para coger el ochenta y nueve. — Bien (@TraedRuffles) 4 de mayo de 2018

Hoy, por cierto, es el Día de Star Wars

4 de mayo: May The 4th Be With You

En ocasiones veo a Darth Vader con su escolta personal de Stormtroopers pic.twitter.com/hgISz2BGk6 — unmundolibre (@unmundolibre) 27 de enero de 2016

Y es que Star Wars mola. A todo el mundo le gusta la película: su música, sus escenas…

Cuando te enteras, en la misma conversación, de que te liaste con tu hermano y de que Darth Vader es tu padre. pic.twitter.com/P1GgmX2Dfo — Garcinuño (@Gongoresque) 8 de abril de 2018

Imágenes exclusivas del Episodio VIII.

Kylo Brey pasando revista a sus tropas. pic.twitter.com/Twul21rNsj — KiKeNiCo (@KiKeNiCo) 24 de abril de 2017

En la nueva de Star Wars R2-D2 y C3PO se pasan al lado oscuro de la fuerza. #StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/1X7rr767hm — Javier Durán (@tortondo) 4 de mayo de 2018

Lo ha celebrado hasta la Policía Nacional

Nuestros caballeros Jedi seguirán luchando frente a las fuerzas del mal para proteger nuestra Galaxia. ¡Que la fuerza os acompañe ????!#MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/RlYUg13n4O — Policía Nacional (@policia) 4 de mayo de 2018

9 pelis y aún no habéis pillado quienes son los jedi y quienes los sith pic.twitter.com/mVCMzP3JEo — Pep Harkonn????️ (@PepHarko) 4 de mayo de 2018

Vamos con las noticias: el Nobel de Literatura no se dará este año tras el escándalo de abusos sexuales

Con el Nobel de Literatura de este año se van a hacer el sueco. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 4 de mayo de 2018

Este año no hay Nobel de Literatura porque Cristina Cifuentes ha renunciado a él. — Dani Bordas (@DaniBordas) 4 de mayo de 2018

El Nobel de literatura que se lo den también a ETA por el comunicado. — Riau (@xaviconde) 4 de mayo de 2018

No dan el Nobel porque no han encontrado un autor al que no haya leído nadie. — Riau (@xaviconde) 4 de mayo de 2018

Decepción en el mundo de la cultura

Este año nadie arrebatará a Murakami el Nobel de Literatura. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 4 de mayo de 2018

No habrá Nobel de Literatura en 2018. Conectamos con Haruki Murakami: pic.twitter.com/PHxyxYc13n — Israel Box (@quierolatenight) 4 de mayo de 2018

Lo que son capaces de hacer para no darle el Nobel de Literatura a Murakami... — Protestona (@protestona1) 4 de mayo de 2018

Este año no habrá Nobel de Literatura pic.twitter.com/7jCOE5XkVr — unmundolibre (@unmundolibre) 4 de mayo de 2018

La Academia Sueca ha decidido que el año que viene se concederán dos premios

El próximo Nobel de literatura se llevará el bote. — Txema Pinedo ✍️ (@TxemaPinedo) 4 de mayo de 2018

Ciudadanos le propone a la Academia Sueca que el Nobel de Literatura pase a llamarse Albert Rivera de Literatura. — Fairlaine (@Fairlane4) 4 de mayo de 2018

Y siguen las noticias de lo de ETA: hoy al fin se ha disuelto

Si le has prestado un libro a ETA, ahora cómo haces? — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 4 de mayo de 2018

Sí, otra vez

Pero si a ETA solo le queda por anunciar que elimina su grupo de whatsapp. — Paula (@pppua) 3 de mayo de 2018

Esta semana, la sentencia de 'La Manada' ha seguido centrando el debate en las redes. Más cuando hemos tenidoque escuchar las vergonzosas palabras del cofundador de Ciudadanos, Arcadi Espada, sobre este tema

No sé catalán, pero se entiende perfectamente que Arcadi significa Arcada...

Buenos días chavalería! pic.twitter.com/cqbzCHHvhb — Empercutío (@empercutio) 4 de mayo de 2018

Que el fundador de Ciudadanos es un machista misógino? NO ME LO ESPERABA pic.twitter.com/vYH8nFVhy8 — Pelibueno Pelimalo (@CineJavi) 3 de mayo de 2018

Sin doble moral no te dejan entrar en Ciudadanos — Incitatus (@LTGarlic) 3 de mayo de 2018

hora el Gobierno ha creado una comisión para revisar los delitos de agresiones sexuales. Una comisión… ¡Sin ninguna mujer!

Una comisión para revisar delitos sexuales del Código Penal formada por 20 hombres y 0 mujeres. Superad eso, @elmundotoday — Marina Lobo (@marinaLobL) 4 de mayo de 2018

En un país donde la mitad de los jueces son mujeres, la comisión que revisará los delitos sexuales está formada íntegramente por magistrados hombres. — PabloMM (@PabloMM) 4 de mayo de 2018

Más noticias: Fomento multa a Abertis con... 1200 euros por el caos de la AP-6

Ahí, contundente el Gobierno en la defensa de sus ciudadanos. ¡1200 euros! Seguro que les sirve de lección: https://t.co/5XcPaU9lut vía @elmundoes — Dios (@diostuitero) 4 de mayo de 2018

Fomento multa con 1200 euros a la concesionaria de la AP-6 porque poner un cartel en el que nos llamen gilipollas era muy descarado. — DoctorJekyll (@bicicletagris) 4 de mayo de 2018

-¿Usted es el responsable de la AP6 que dejaron a 3000 familias tiradas por la nevada?

•Si

-¿Y que estaba haciendo?

•Besar la bandera de españa

-Muy bien,una multa de 1.200€ y ahora que pase el rapero ese que dice que españa es una mierda que se va a cagar. — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 4 de mayo de 2018

1.200 euros de multa a Abertis por el caos de la AP-6... Te sale más barato colapsar una autopista que aparcar en doble fila. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 4 de mayo de 2018

- Sabes que multa ponen en España a una autopista, AP-6, que atrapó a más de 3.000 vehículos en una nevada ?

- No

- 1.200 pavos

- Joder, cómo les vacilan. pic.twitter.com/TX55UrRbPQ — jasonmolina (@jason_molina1) 4 de mayo de 2018

Muy bien todo. Genial todo.

Fomento multa a Abertis con 1.200€ por el caos de la AP-6, en España casi sale más barato colapsar una autopista que llenar el depósito de gasolina. — Fairlaine (@Fairlane4) 4 de mayo de 2018

Abertis al enterarse de la multa que le pone Fomento por el desastre de la AP-6.

(Por supuesto, recurrirá. Al tiempo). pic.twitter.com/vcziWLvFkK — Begotxu (@BegotxuBoo) 4 de mayo de 2018

De esta Abertis no se recupera fijo. pic.twitter.com/yjsBbabyv6 — Bernat Castro (@Berlustinho) 4 de mayo de 2018

La multa de 1200 euros de Fomento a Abertis por lo de la AP-6 me parece muy proporcional por lo poco que ingresa. pic.twitter.com/vPvzwTgIb6 — Bufff! (@TodoEsRelativoo) 4 de mayo de 2018

Fomento sanciona a Abertis con 1.200 euros por el caos de la nieve de la AP-6 y condenan la compañía a la bancarrota https://t.co/J514wp7uux — El Mundo Today (@elmundotoday) 4 de mayo de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

