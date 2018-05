“¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: ‘Pues os jodéis’!”, la ‘lindeza’ de la jefa de comunicación de Rajoy a unos manifestantes

Soportar la censura pública, la crítica e incluso los abucheos y las protestas de los ciudadanos va con el sueldo de cualquier político, máxime si uno es presidente del Gobierno. Aunque no se esté de acuerdo con la crítica de la ciudadanía, los políticos están obligados a mantener las formas y a morderse la lengua. Callar y aguantar; hacer como que no pasa nada y seguir a lo suyo. En eso Mariano Rajoy es un experto, pero hay gente de su equipo que no puede contenerse, y claro, a veces se mete la pata hasta el fondo.

">¿Se acuerdan del famoso "¡Que se jodan! de la entonces diputada del PP Andrea Fabra dirigido a los parados en 2012? Pues este sábado ha ocurrido algo parecido en Alicante, donde Rajoy tenía un acto público en el Ayuntamiento de la ciudad para firmar en el Libro de Honor durante su visita a la localidad. Todo era normal hasta que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, se ha hecho lo que algunos llaman 'un Andreíta Fabra': insultar a los ciudadanos que mostraban su descontento con el presidente del Gobierno.

Xiulada sonora del veïns a M. Rajoy en la seua arribada a Alacantpic.twitter.com/MvBmUsC18D — Escanyat (@escanyat) 5 de mayo de 2018

La historia es simple: a su llegada al Ayuntamiento de Alicante, un grupo de ciudadanos convocados por los sindicatos CCOO PV, UGT FeSP Servicios Publicos y SPPLB y la 'Asamblea de Jubilados y ciudadanos de a pie' recibió con abucheos y pitos a Rajoy. "¡Menos corrupción y más financiación!" y "¡Jubilación anticipada ya!" fueron algunos de los reproches que pudo escuchar el presidente y buena parte de su séquito, y eso a pesar de que la sede del consistorio alicantino estaba "blindada y cercada" por el perímetro de seguridad establecido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que desplazaron a los concentrados a la fachada de la Audiencia Provincial de Alicante, alejándolos de la puerta de entrada del Consistorio.

Aun así, la pitada y los abucheos eran ensordecedores cuando Rajoy se bajó del coche oficial. Un vídeo que circula por Twitter así lo demuestra. Sin embargo, en ese vídeo se puede ver algo más: a la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, una de las personas en las que más confía Rajoy, dirigirse a un empleado del PP en los siguientes términos: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: 'Pues os jodéis'". Martínez de Castro se refiere a los manifestantes, claro está. La mujer que controla y dirige la política informativa del presidente del Gobierno; la mujer en la que Rajoy confía ciegamente para organizar su agenda se expresa en estos términos tan groseros y demostrando su poco respeto a un principio básico de la democracia: la libertad de expresión.

A pesar de Martínez de Castro, el secretario local de Compromís per Alacant y portavoz de la formación en el ayuntamiento, Natxo Bellido, lograron entregar una carta a Rajoy en la que se recoge "la urgente necesidad de que el Ministerio de Hacienda acceda a retirar el Plan de Ajuste al Consistorio alicantino, así como que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 aumenten las Inversiones en Alicante y su entorno, y que el Gobierno cumpla con su compromiso de dotar con 200 millones de euros el Pacto Estatal contra la Violencia de Género".

Por su parte, el portavoz de Guanyar Alacant —único grupo municipal que no ha asistido al acto de la firma—, Miguel Ángel Pavón, que participó en la concentración, ha asegurado que no les parece "ningún honor para la ciudad, que M. Rajoy haya firmado en el libro e honor del Ayuntamiento". "Es el presidente de un partido presuntamente corrupto que ha venido con todo el descaro del mundo a celebrar con Barcala el 'belmontazo' y la obtención de un gobierno gracias al transfuguismo", ha manifestado.