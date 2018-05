Bueno, pues un día más. Vamos con el repaso a las noticias en chistes...

Comezamos por Cifuentes. Tras su dimisión, según El Español la expresidenta ha dicho a sus amigas que lo va a tener difícil “sin sueldo, sin trabajo y sin reputación”.

La verdad es que sí lo tiene difícil, sí.

Cambiando de tema, Ciudadanos sigue on fire tras el último CIS

Sí, el partido más indefinido de la historia podría ser el que acabase gobernando. Felicidades a todos

Esto según las encuestas, ojo. La realidad ya la veremos

Hoy Albert se ha mostrado más beligerante que nunca con el partido al que sostiene en el Gobierno. Ha tenido duras palabras con el Gobierno por el 155. Pero porque cree que no ha sido suficientemente duro, claro

Dice Albert Rivera que la situación en Cataluña es insostenible y que no seguirá apoyando a Rajoy a menos que la haga aún más insostenible.

Nos venden que son de centro pero sólo hay que fijarse un porquito en las pistas.

Por todo esto anuncian que ¡Retiran el apoyo al Gobierno con el 155! ¿Que significa esto en la práctica? Nada.

Estamos hablando de Ciudadanos, esto no puede sorprender a nadie

El caso es que ha habido bronca entre PP y Ciudadanos en el Congreso.

A partir de ahora, Ciudadanos seguirá apoyando al PP, pero les retirarán el saludo. Que no sabéis con quién estáis hablando y cómo se las gasta Ciudadanos https://t.co/KNRMVLns0X

La cosa ha llegado a tal punto que Rajoy le ha llamado “aprovechategui” a Rivera

-¿Qué ma dicho? -Aprovechategui... -¿Y qué significa? -Pues no sé... -Seguro que es algo en gallego, ¿ves como tenemos que prohibir los idiomas? pic.twitter.com/sopBKvucE9

Y antes de terminar, hablemos de Argentina.

Pues sí, parece que la política económica neoliberal de Macri no ha ido tan bien

_Ahora ha tenido que buscar financiación en el FMI. En Argentina esto no trae muy buenos recuerdos…

Albert fue hace unos días allí. Veréis como os lo cuentan en todos los sitios...

Buah, tendrías que haber visto a Ana Rosa y a la Griso, toda la mañana con lo mismo... Que si Rivera quiere pa España lo mismo que hay en Argentina, que si vaya peligro, que si nos va a llevar a la ruina... No paran. https://t.co/VpbtztBa63

