"Los españoles sólo saben expoliar", "vergüenza eres una palabra que los españoles hace siglos que han eliminado de su diccionario". No son los comentarios de cualquier usuario de Twitter, son tuits de Quim Torra, el candidato designado por Puigdemont para ocupar la Generalitat.

Desde que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciado como su sucesor al diputado de JxCat y expresidente de Òmnium Cultural, han empezado a circular por las redes sociales varias capturas de mensajes donde Torra saca a relucir su opinión acerca del conjunto de los españoles: "Fuera coñas, señores, si seguimos aquí algunos años más corremos el riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles".

La cuenta desde la cual se publicaron los tuits es @quimtorra, un usuario que actualmente está inactivo pero que sí pertenecía al expresidente de Òmnium Cultural, tal y como ha confirmado Maldito Bulo. El propio Torra firmaba las piezas en Vilaweb con esa cuenta, y hay rastro de interacción con Jordi Coixant y Jordi Turull, entre otros. También, la cuenta de Ómnium Cultural le cita a ese usuario (y no al actual), cuando era presidente de la entidad.

Estos comentarios, que ya salieron a la luz en 2015, han encendido las redes. Ciudadanos y políticos han opinado acerca de su opinión sobre los españoles, que según Torra "no somos demócratas, ni tenemos vergüenza ni sabemos hacer otra cosa que expoliar. Unos tuits que él nunca ha negado escribir.

Quim Torra, candidato designado por Puigdemont, escribió en Twitter que los españoles no somos demócratas, ni tenemos vergüenza ni sabemos hacer otra cosa que expoliar. "Los españoles", así, a secas.

Hay gente como #QuimTorra en el resto de España, pero no tendría consenso para ser presidente de nada. Lo deprimente de estos tuits no es su supremacismo, sino su triste ignorancia de un país diverso y tolerante. No todo nacionalismo se cura viajando, pero se empieza por ahí. pic.twitter.com/dqEsdB6n9x

— Antonio Gª Maldonado (@MaldonadoAg) 10 de mayo de 2018