De vez en cuando dice alguna frase más fuerte que las demás, pero sus mensajes de odio y sus insultos son continuos y diarios. El presentador Federico Jiménez Losantos parece no tener límites a la hora de soltar barbaridades. No hace mucho habló de disparar con una escopeta a miembros de Podemos. Hace aún menos hablaba de que estallasen cervecerías en Baviera a raíz de la excarcelación de Puigdemont por parte de un tribunal alemán. Una persona que tiene un programa de radio y que medios como El Mundo le dan una tribuna.

En esta ocasión, Losantos ha hablado directamente de “bombardear” Catalunya. Losantos hacía referencia a unas palabras de Quim Torra en 2014, diciendo que “lo más importante es que el Estado Español ya no nos puede bombardear”. En su programa de radio del pasado día 11, Losantos decía: “¿Cómo que no os podemos bombardear? Por supuesto que os podemos bombardear” […] ”España tiene 70.000 policías, 90.000 guardias civiles y 50.000 soldados perfectamente armados”, añadía.

Estas son sus palabras:

“Este sujeto dice: 'Ya no nos pueden bombardear'... ¿Cómo que no os podemos bombardear? Por supuesto que os podemos bombardear. Otra cosa es que la basura de Gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que claro que hay aviones para bombardear”.

“Pero que sepas, ‘Cocomonchito’ que por supuesto España tiene 70.000 policías, 90.000 guardias civiles y 50.000 soldados perfectamente armados que por supuesto pueden tomar Barcelona, tu casa, el despacho de ‘Cocomocho’ en cinco minutos. Otra cosa es que la banda de cobardes que tenemos en la casta política no sea capaz de hacerlo. Pero naturalmente que España tiene fuerza para responder a un golpe de fuerza. Macaco”.