La portada de ‘The New Yorker’ de hace 10 años que se ha hecho viral y los tuiteros han convertido en meme

Tiene ya 10 años pero sigue muy de actualidad: es la portada de la revista estadounidense The New Yorker del 9 de junio de 2008. En ella se puede ver a una mujer en la puerta de su casa, recogiendo un paquete de Amazon, mientras a su lado un hombre está cerrando la puerta de una tienda de libros. Se trata de una ilustración titulada 'Book Lovers', de Adrian Tomine, que llevó a The New Yorker un fenómeno incipiente entonces y habitual ahora: los problemas de las tiendas físicas ante el poderío de los gigantes online, en concreto en el sector de los libros.

La portada, que como decimos tiene 10 años, fue compartida este viernes por el tuitero @MrJoseRosales y durante el fin se semana se ha hecho viral. El propio tuitero que la compartió se ha sorprendido la viralidad que ha alcanzado.

Es una vieja portada que me apeteció recuperar para contribuir a mirarnos con perspectiva. Nada más. Por incentivar el debate. No esperaba esta viralidad. ¿Qué te pareció? — Rosales (@MrJoseRosales) 13 de mayo de 2018

En las respuestas, se ha creado un pequeño debate sobre el significado de la ilustración:

No es incompatible el comprar a través de ambos canales. Especialmente en lo relativo a catálogo disponible en canal digital y experiencia de compra en canal presencial. A los que nos gustan los libros, también nos gustan las librerías. — Mayte Ballestar (@MayteBallestar) 12 de mayo de 2018

Mi hermana tuvo una librería, que ya cerró, lamentablemente. Tenia muchas más clientas que clientes. Sé de lo que hablo. — Amparo Domingo (@Amparo_Domingo) 12 de mayo de 2018

Si cobras 900 euros, tu piso cuesta 500e al mes, y en Amazon el libro está más barato... la culpa siempre del individuo, no del sistema, no? — Esther (@NiniaRR) 12 de mayo de 2018

Pero es que por Amazon es más barato — TengoSueño (@QuieroDormirMas) 12 de mayo de 2018

¿Siempre? Porque cuando una editorial establece un precio para un libro, yo veo el mismo precio en todas las plataformas. Y si no, también están los gastos de envío — NatNatPenny (@ClaveDeFa22) 12 de mayo de 2018

Es que no es solo un tema de distancia, el 99% de libros que compro en Amazon no los tiene ninguna libreria de mi barrio, y que no se me ocurra pedirlo porque o tardan 4 semanas o simplemente me miran raro. — Doctor Falken (@DocFalken) 12 de mayo de 2018

Portada de 2008 v Portada de 2018 pic.twitter.com/kcmKiUvInB — Coses Catalanes (@___q____5____) 12 de mayo de 2018

Pero, sobre todo, los tuiteros se han lanzado a crear montajes sobre la ilustración, que han convertido en uno de los memes más recurrentes de las últimas horas:

The New Yorker muestra un verdadero drama en su portada. El de miles de personas que pierden sus empleos por esperar en casa a que llegue el tío de SEUR. pic.twitter.com/M6EdMwg1xO — Dani Bordas (@DaniBordas) 13 de mayo de 2018

“Ese tampoco te lo vas a leer”. pic.twitter.com/09xoExs95J — Petete Potemkin (@Petetekin) 13 de mayo de 2018

La portada de The New Yorker versión El País. pic.twitter.com/FTBzQD3Do2 — M. (@mintiendes) 14 de mayo de 2018

Mi humilde aportación a las portadas del New Yorker. pic.twitter.com/RFa5d3EJOu — jøn (@jontonic_) 14 de mayo de 2018