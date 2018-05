El abogado estadounidense Aaron Schlossberg ha demostrado que, en los tiempos que corren, el racismo y la xenofobia cada vez gozan de menor impunidad a ojos de la sociedad. Y no porque esta fuera su intención, sino todo lo contrario: Schlossberg se ha hecho famoso sin quererlo gracias a un vídeo que ha corrido como la pólvora en el que se le ve insultando y amenazando a un grupo de camareros de un restaurante en Manhattan (Nueva York) por hablar en español a los clientes.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?

Please share this.

Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.

Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c

— Shaun King (@ShaunKing) 16 de mayo de 2018