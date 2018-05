Joaquín Estefanía renuncia a participar en un congreso por no haber ni una sola mujer invitada a la mesa de debate

Sin mujeres no hay democracia. El 2018 está siendo el año de las mujeres, del feminismo, de la conciencia, de la visibilidad. Ha contado con la movilización y seguimiento masivo de la huelga feminista y de la marcha convocada en centenares de ciudades de España con motivo del 8M. Se ha denunciado, por activa y por pasiva, la brecha salarial, el techo de cristal, las dinámicas que excluyen a las mujeres de los espacios políticos. Que además, dichas dinámicas no son fruto del azar: "no es un caso aislado, se llama patriarcado".

Sin embargo, parece que aún no ha terminado de traspasar el discurso al ámbito de lo efectivo. Todavía hay espacios en los que, sorprendentemente, las mujeres no existen. O mejor dicho: existen, pero se las obvia. Este ha sido el caso de una jornada incluida en el ciclo España, País de Quijotes que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de mayo en Alcázar de San Juan. A la que a la mesa de debate El trabajo y los días, que tratará sobre precariedad, pobreza y desempleo, estaban invitados Íñigo Errejón (Podemos), Eduardo Madina (PSOE), el experto en economía y empresa Daniel Raventós y el periodista Joaquín Estefanía. Como moderador, otro hombre: el periodista Teodoro León Gross. Es decir, ni una sola mujer entre cinco.

Os ha quedado un #TodoPirolos de aúpa! ... agota tener que estar recordando a cada rato q #sinmujeresnoesdemocracia ... #NoSinMujeres — Carmen Castro (@SinGENEROdDUDAS) 20 de mayo de 2018

Ante esta desigualdad evidente, Joaquín Estefanía ha reflexionado y no no ha permanecido en silencio, informando en su cuenta de la red social Twitter este sábado por la noche de que no acudiría al evento "por no haber ninguna mujer como experta".

No iré. He comunicado a los organizadores que no estaré, pese a la valía de mis compañeros de mesa, por no haber ninguna mujer como experta. #Nosinmujeres. https://t.co/cY1cpHk0D1 — Joaquín Estefanía (@EstefaniaJoaq) 19 de mayo de 2018

No se da las gracias cuando se hace lo que es justo, lo que se debe, PERO... ???? pic.twitter.com/wltypciSd2 — Cristina Hernández (@Cristina_H_) 19 de mayo de 2018

Gran gesto. Por algo se empieza para que cunda el ejemplo. — Carmelo Olaso (@colaso55) 19 de mayo de 2018

Gracias, admirado Joaquín — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 20 de mayo de 2018

Si bien es cierto que en las otras dos fechas que comprende el ciclo se contará con las intervenciones de mujeres como la experta en ciberfeminismo Remedios Zafra, la periodista y activista feminista Isa Calderón o la filósofa Marina Subirats, no se da la suerte de que haya alguna mesa compuesta enteramente por cinco mujeres. Y ahí es donde se constata la desigualdad.

Sin embargo, como siempre que se abre el debate sobre las cuotas o la paridad, ha habido quien ha cuestionado el gesto de Estefanía, y ha defendido que quizá no haya mujeres expertas en precariedad, pobreza y desempleo.

Y ahora que hacemos? Invitamos a una aunque no lo merezca solo porque es mujer? Eso es ir en contra lo que predicáis, precisamente. No irá por méritos, sino por ser mujer. Tremendo. — Jaime Soler Enriquez (@Jasolen) 19 de mayo de 2018

Oiga, no sé en qué campo eres experto, pero si no hay una mujer experta en ese campo, invéntenla aunque no lo sea, solo para que haya una mujer.

Postureo y aplauso fácil, incultura — thetraderfather (@thetraderfather) 20 de mayo de 2018

Estaría bien si fuese acompañado de una propuesta concreta de expertas que considere que deben estar ahí, y si es en sustitución, de quiénes. — Fulgencio Barrado (@FulgencioBarrad) 20 de mayo de 2018

Aunque, por supuesto, también hay quien les ha respondido...

De verdad crees que no hay expertas en ese tema? No hay gente que pueda saber más que Errejon, por ejemplo? — somarda???????????????? (@Alex73572740) 19 de mayo de 2018

que casualidad que a juicio de los organizadores no hay mujeres expertas en X, ni juezas para reformar una ley, ni cantantes para festivales... en fin

Si la ocupación/representación fuera a la inversa, invadida de mujeres y excepcionalmente algún hombre, a ver qué diríais... — Cristina (@crisdromeda) 19 de mayo de 2018