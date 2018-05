La actriz Asia Argento enmudece Cannes: “Este festival era el terreno de caza de Weinstein. Me violó aquí”

La actriz y directora italiana Asia Argento ha hecho enmudecer por completo a quienes asistían a la gala de clausura del Festival de Cannes este sábado por la noche. Enmudecer, aplaudir y sentir un escalofrío de autocrítica, también, a muchos de los hombres que allí se encontraban.

«En 1997, fui violada por Harvey Westein en Cannes. Este festival era su terreno de caza.

Hoy se siguen sentando entre nosotros otros acosadores que todavía no han sido juzgado por sus actos.

Sabéis quiénes sois.

Y, sobre todo, sabemos quiénes sois»

Asia Argento

???????????????????? pic.twitter.com/25Zwp2xG9r — Ana I.Bernal-Triviño (@anaisbernal) 19 de mayo de 2018

"En 1997, fui violada por Harvey Weinstein, aquí mismo, en Cannes", sentenciaba, sin que le temblara la voz, quien fuera la primera en denunciar formalmente al exproductor de cine estadounidense. Una de las que abrieron la puerta a la visibilización de tantos y tantos otros casos de acoso y agresiones sufridos por actrices como Eva Green, Salma Hayek o Rose McGowan.

Asia Argento denuncia sobre el escenario haber sido abusada en Cannes por Harvey Weinstein. Durísimo discurso. La platea en shock #Cannes2018 — Diego Batlle (@dmbatlle) 19 de mayo de 2018

#Cannes2018 El INNOMBRABLE, siempre flotando como una nube en ésta edición del festival, cayó como un chubasco en el ánimo de los asistentes a la ceremonia de clausura cuando Asia Argento dijo: EN 1997, FUI VIOLADA POR HARVEY WEINSTEIN AQUÍ EN CANNES — Anne Wakefield Hoyt (@Anne_Cine) 19 de mayo de 2018

"Yo tenía 21 años, y este festival era su lugar de caza", recordaba Argento. Pero la cosa no ha quedado ahí. Porque la suya no ha sido una confesión de dolor y recuerdo, sino un alegato de empoderamiento y advertencia contra los cómplices: "Weinstein no volverá a ser bienvenido por aquí", continuaba la italiana, "vivirá en desgracia, rechazado por una comunidad —la del cine— que alguna vez le abrazó, y pagando por sus crímenes".

En la platea la sensación frente al discurso de Asia Argento era casi física. Se percibía el temor nacido de la ocultación o la complicidad. El festival habrá aceptado que ella dijera lo que dijo, pero la respuesta de la mayoría de los presentes excedía la incomodidad. — Fernando Juan Lima (@fejlima) 20 de mayo de 2018

"Esta noche, incluso, sentados entre ustedes, hay algunos que que todavía no han sido llamados a rendir cuentas por su conducta contra las mujeres", trasladaba Argento la mirada hacia el resto de eslabones de la cadena del acoso. Y así, la actriz, concluía apelando a cada uno, advirtiendo a cada uno: "sabéis quiénes sois". "Pero lo más importante: nosotras sabemos quiénes sois. Y no os lo permitiremos por mucho tiempo más", acababa la mujer el discurso de la gala de clausura del festival en el que la violó, como cuenta, a los 21 años, un hombre que entonces tenía más poder que ella.