Carlos Herrera promueve una romería al chalet de Iglesias y Montero y al rato la Cope se echa atrás

Carlos Herrera tiene entre ceja y ceja a Podemos y cada vez que puede lo demuestra. Ahora, el centro de su diana está situada en Pablo Iglesias e Irene Montero y en su chalet del municipio madrileño de Galapagar.

En su programa de este miércoles, el presentador de la Cope ha propuesto hacer una romería a la localidad donde los dirigentes de Podemos se han comprado la polémico casa para criticar la "dictadura del chaletariado". Así lo recogía la web de la radio, tal y como ha denunciado en Twitter la formación morada:

Carlos Herrera en la COPE hace un llamamiento a hacer una "romería" a la casa de Irene y Pablo y posteriormente borra la noticia de la web. Los acosadores siempre tuvieron la cobardía como virtud. pic.twitter.com/DrspYOq9w2 — PODEMOS (@ahorapodemos) 23 de mayo de 2018

Efectivamente, como dice el tuit de Podemos, la Cope se ha echado atrás al poco de publicar la noticia, que no ha sido borrada, sino modificada. Ahora en la web de la emisora se puede leer que "Herrera representará este jueves una ficcionada romería a Galapagar", intentando evidenciar que se trataba de un comentario "irónico" parte de un "teatrillo".

No obstante, Herrera y sus colaboradores no han podido evitar venirse arriba ante la posibilidad de organizar una romería al chalet y no han dudado en organizar el posible despliegue. Incluso, el director de ABC, Bieito Rubido, ha llegado a comentar que enviaría a un reportero para cubrir el evento.

La ocurrencia de Herrera y sus secuaces no ha pasado desapercibida y ha suscitado comentarios críticos en Twitter, entre ellos los de Pablo Echenique o Juan Carlos Monedero:

1) Carlos Herrera decide que va a ir a acosar a la familia de dos cargos públicos financiado por la casilla de la Iglesia del IRPF. 2) Alguien se asusta y borran la noticia. Pero la caché de Google no miente ???? https://t.co/BGUgxV4AdB No es "periodismo", es bazofia. pic.twitter.com/zpFN8DMaX7 — Pablo Echenique (@pnique) 23 de mayo de 2018

Ahora han cambiado la noticia. Ahora el acoso a la familia de dos cargos públicos financiado por la Conferencia Episcopal es "ficcionado". Es un acoso de bromis. Los fascistas que van a ir serán actores y llevarán navajas de atrezzo. Si es que Carlos Herrera es un cachondo. pic.twitter.com/DyORbxu9Hx — Pablo Echenique (@pnique) 23 de mayo de 2018

¿Sabes para qué sirve que pongas la X a la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta? Para que quien mas cobre sea Carlos Herrera en la COPE para hacer estas cosas mas propias de fascistas. Sigue la guerra. No dejes de votar. https://t.co/Ldzl67VZio — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 23 de mayo de 2018

Fijo q ese d La Cope q dice q va a ir en romeria a la casa d Pablo e Irene comprada mediante hipotaca y legalmente va a ir tben a las casas d #ZaplanaGateM4 para exigirle q devuelva lo robado, no? — bolchevique (@txerokired) 23 de mayo de 2018

Sé que mucha militancia de Podemos dudaba de si participar o no en la consulta. Creo que estas acciones directas se las disiparán https://t.co/aY5cY2GSOw vía @cope_es — Iván Gil (@ivanxil) 23 de mayo de 2018

La COPE, difundiendo la doctrina social de la Iglesia. https://t.co/Oe12wdxbZv — Ángel Munárriz (@angel_munarriz) 23 de mayo de 2018

Carlos Herrera, el fichado por la cope por unos 6-7 millones al año, promueve el acoso a @Irene_Montero_ y @Pablo_Iglesias_ , incluso @bieitorubido le facilita un reportero para cubrir la "esperpéntica romería"

Lo han borrado, por suerte se puede ver en la caché de Google ???? pic.twitter.com/tHsogqyX9u — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) 23 de mayo de 2018

No, la Cope no ha borrado el audio de la "romería" que va a promover Carlos Herrera en la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero ????https://t.co/92ftSGR0WI — Aitor Riveiro (@ikaitor) 23 de mayo de 2018

Herrera (COPE) monta una romería a la casa de Iglesias y Montero. Muy bien todo para tapar 1.000 casos de corrupción del PP. — Victor Abasolo (@bigvicdj) 23 de mayo de 2018