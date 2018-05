Ciudadanos sigue con su exorbitante ola de patriotismo de símbolos. El pasado domingo ofreció una sobredosis con banderas por doquier e himno de España incluido a cargo de Marta Sánchez, en la presentación de su plataforma cívica “España Ciudadana”.

Este martes, Rivera publicó un tuit por el que le han llovido decenas de críticas. El líder de Ciudadanos incluyó una foto de las polémicas cruces independentistas en una playa catalana (que acabaron en trifulca) con una imagen del cementerio de Arlington en EEUU, con tumbas y banderas. Junto a esas imágenes, Rivera escribió el siguiente texto: “Nacionalismo y patriotismo. (Indecencia y decencia)”.

Su tuit se convirtió en viral y al líder de Ciudadanos le cayó una lluvia de críticas. La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entró en el debate: "Das miedo, buscas aumentar permanentemente el conflicto. Necesitamos empatía y soluciones, no pirómanos", aseguró. Otros tuiteros se han sumado haciendo otras comparaciones o entrando de lleno en el argumento de Rivera y recordando lo que se ha hecho muchas veces en nombre del patriotismo en EEUU.

A mi una playa con cruces amarillas no me gusta. Pero tu tuit me gusta mucho menos @Albert_Rivera.

Das miedo, buscas aumentar permanentemente el conflicto. Necesitamos empatía y soluciones, no pirómanos. https://t.co/OoCDOXeLFe

— Ada Colau (@AdaColau) 22 de mayo de 2018