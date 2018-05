¡Miércoles!

Buenos días...

Empezamos con una mala noticia: el escritor Philip Roth ha muerto a los 85 años

Pero vamos ya con los temas del día que se nos hace tarde...

La ejecutiva del PNV acaba de hacer pública su decisión: votará sí a los Presupuestos del Gobierno Rajoy

Me daría de baja en el PNV pero, joe, ya me han pasado la cuota del mes...

¡Vaya! Y eso que decían que mientras estuviera en vigor el 155 ni iban a hablar con el Gobierno…

¿Cómo pueden haber cambiado de opinión así? Nadie se lo esperaba.

Algo les habrá convencido a última hora...

Cualquiera diría que lo que les mueve es el interés y la falta de vergüenza...

O peor aún, alguien podría decir que lo que han hecho es no tener principios. Seguro que alguien podría decirlo…

Pero ahora no hablan de principios, hablan de “responsabilidad”. Toma ya

Claaaaaaro

En el PNV son gente coherente. Que se lo pregunten al PP (hoy)

Por cierto, la gente a la que van a apoyar ha tenido algún problemilla con la justicia últimamente...

Un pequeño problema con la corrupción, sí

Han tenido unos pocos cientos de casos aislados...

Ciudadanos ya ni disimula, para qué...

- En serio, Albert, todos los invitados a la boda de mí hija eran gente de bien - No hace falta que me lo digas, Aznar, yo veo las fotos de esa boda y sólo veo españoles - De bien - De bien pic.twitter.com/eagdDcE2ZZ

Rivera está a lo suyo. Con su nacionalismo de símbolos. Banderas por aquí, himnos por allá. Él sólo ve españoles, dice...

Sólo españoles

Y mientras, uno de esos españoles fue detenido ayer. En concreto Zaplana. Una cosa que no se esperaba nadie, claro

El exministro sigue detenido

En el último capítulo, el 'yonki del dinero' y un imán sirio fueron claves para la detención de Zaplana. No es una serie, es la puñetera realidad de España y el partido que nos gobierna

Una locura todo

Ayer no fue lo único, también imputaron por prevaricación y malversación del número dos de Montoro... Todo bien.

Pero resulta que el expresident de Les Corts y exdirector de la Policía, Juan Cotino, también ha sido imputado en la operación contra Zaplana

¡¡¡Exdirector de la Policía!!!

Qué película todo

Eh, pero que no te olvides, que Pablemos se ha comprado un chalet



LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

- Mujeres en tetas en el porno: ok

- Mujeres en tetas en series/películas normales: ok

- Mujeres en tetas en videojuegos: Ok

- Mujeres en tetas en anuncios: Ok

- Mujeres en tetas en manifestaciones: AY POR DIOS QUE HACEN ESAS COCHINAS????? GUARDAD LAS TETAS

— ✨ Pattsung ✨ (@PattyCavallone) 22 de mayo de 2018