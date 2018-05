Ufff... Se ponen las cosas chungas para Rajoy...

- Señor, no me siento bien. No me quiero ir, Señooorr... pic.twitter.com/lwr8gwCDG7 — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 25 de mayo de 2018

El PSOE ha presentado hoy una moción de censura contra Rajoy

Moción de censura a Mariano Rajoy... con Pedro Sánchez como candidato. pic.twitter.com/LBWg0T7ScN — Kim Jong-un (@norcoreano) 25 de mayo de 2018

Hola, venía por lo de la moción de censura... pic.twitter.com/C3bbIpjS2O — gazpacho (@gazpachoblog) 24 de mayo de 2018

Esta misma mañana la ha registrado en el Congreso

La cara que se te queda cuando te explican lo que es una moción de censura y tú pensando que era que cortaban las escenas picantes. pic.twitter.com/Ou3yFncUBx — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) 25 de mayo de 2018

Y es que la condena por el caso Gürtel ha sido tan rotunda que no ha podido ser ignorada. Porque hasta ahora no había motivos, claro

Pues esta vez todo el mundo se ha indignado. Bueno, casi todo el mundo...

3 de octubre de 2017.

El Rey hizo un discurso muy duro contra los independentistas. 24 de mayo de 2018.

Al Rey le sopla que el Reino de España este gobernado por una organización criminal pic.twitter.com/ry2ryLxUQ4 — NO-DO Digital (@abcespanya) 24 de mayo de 2018

Rajoy está jodido

Podrían haber esperado al lunes, que le van a fastidiar la Champions a Rajoy — El Imbécil (@Imbecilismo) 25 de mayo de 2018

Rajoy ya odiaba a Sánchez antes. Ahora lo ha dejado sin final de Champions. Puerto Hurraco. — gerardo tecé (@gerardotc) 25 de mayo de 2018

Esta podría ser la oportunidad definitiva para Pedro Sánchez y el PSOE

El mismo partido gracias al que Rajoy está como presidente, por otra parte…

Cuando no pueda dormir, le voy a decir a Pdro que me cuente algo. — Begotxu (@BegotxuBoo) 25 de mayo de 2018

Ahora surgen las preguntas. ¿Apoyará Ciudadanos la moción? Seguuuuro

Como Rivera no ve IZQ ni DER, sino españoles, en la moción de censura tendrá dos opciones: a) Ponerse del lado de UN SOLO PARTIDO español que SÍ ha sido condenado por CORRUPCIÓN. b) Ponerse del lado de VARIOS PARTIDOS españoles que NO han sido condenados por corrupción. — gerardo tecé (@gerardotc) 25 de mayo de 2018

Albert Rivera está esperando un vídeo de Rajoy mangando cremas en el Eroski para apoyar la moción de censura. — Moe de Triana (@moedetriana) 25 de mayo de 2018

Os adelanto la postura de Ciudadanos ante la moción de censura???? pic.twitter.com/yYmU7FPzzq — Dios (@diostuitero) 24 de mayo de 2018

PSOE y Podemos van a proponer una moción de censura. Seguro que Ciudadanos se apunta, porque son partidos ESPAÑOLES. — gerardo tecé (@gerardotc) 24 de mayo de 2018

No sé ni lo que es una moción de censura, Hulio. pic.twitter.com/6d8nsEChRX — gerardo tecé (@gerardotc) 24 de mayo de 2018

Lo están estudiando…

Albert Rivera está siendo cauto y va a esperar que se sepa quién es M. Rajoy antes de promover una moción de censura. — Moe de Triana (@moedetriana) 24 de mayo de 2018

De momento han respondido a su estilo

C's más de lo mismo. Cómo se puede ser tan hipócrita? Cómo se puede tan abiertamente hipócrita y que siga haciendo millones de personas votándote. — Barbijaputa (@Barbijaputa) 25 de mayo de 2018

¿Alguien dudaba que el mayor defensor de los corruptos del PP es Ciudadanos? — laquintacolumna (@laquintacolumna) 25 de mayo de 2018

-No es momento de mociones

-Y si Rajoy no quiere convocar elecciones?

-Presentaremos una moción pic.twitter.com/7FApB4vPOZ — Supel Latón (@Supel_Laton) 25 de mayo de 2018

El partido de Albert Rivera exige a Rajoy que adelante elecciones, pero el detallito es que Rajoy no puede adelantar elecciones porque la constitución no lo permite al haber registrado el PSOE la moción. Ciudadanos no se entera o no quiere enterarse…

Ciudadanos cree que es urgente que Rajoy se vaya, pero no va a apoyar la moción de censura porque quiere que Rajoy convoque unas elecciones que no puede convocar. pic.twitter.com/xNkq8PO1hi — gerardo tecé (@gerardotc) 25 de mayo de 2018

Ya no se pueden convocar elecciones porque el PSOE ha registrado la moción. Lo confirman los letrados del Congreso. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 25 de mayo de 2018

Ahora que Rajoy ya no puede convocar elecciones, Albert Rivera no va a apoyar la moción de censura. Queda al descubierto, como siempre. — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 25 de mayo de 2018

Le pusieron Ciudadanos porque "Pedro y el Lobo" resultaría confuso por el nombre del secretario general socialista. — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 25 de mayo de 2018

Tan ridículo que no ha salido ni Rivera a decirlo

Villegas de @ciudadanoscs comiéndose el sapo que debería estar comiéndose @Albert_Rivera. Además de ser mentiroso, es un cobarde. #MocionDeCensura — Miguel de Ceяvantes FEM (@CervantesFAQs) 25 de mayo de 2018

También están jugando la carta de los independentistas. No tardará en salir Venezuela y ETA

No apoyarán nada que apoyen los separatistas ni los populistas. Excepto todo aquello que se ha votado por unanimidad en el congreso a pesar de haber sido apoyado por separatistas, populistas e incluso terroristas. https://t.co/wvD3oPL5Kq — ElNota Lebowski (@elNota_Lebowski) 25 de mayo de 2018

Rostro de hormigón armado

Antes de ayer Ciudadanos apoyó los presupuestos de Rajoy “para garantizar la estabilidad”. No se puede ser más trileros. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 25 de mayo de 2018

Así están las cosas

El PSOE presenta una moción de censura.

Ciudadanos exige convocatoria inmediata de elecciones.

Rajoy se va a Kiev a ver la final de la Champions. — Super Falete (@SuperFalete) 25 de mayo de 2018

¿Y ahora que? Pues parece que se repite la misma historia

Creo que, como casi siempre, todo va a depender del PNV. — Miguel Pasquau Liaño (@miguelpasquau) 25 de mayo de 2018

El PNV dice que hablará con el PSOE.

El PNV se apunta a lo de Pedro. Y si les invitas a una barbacoa, pues también. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 25 de mayo de 2018

PNV lo mismo te aprueba unos presupuestos que una moción de censura, se puede contar con ellos para lo que sea. — Listo Entertainment (@listocomics) 25 de mayo de 2018

Esto la misma semana que ha apoyado los presupuestos de Rajoy. Locurón

Les recuerdo que el PNV apoyó los presupuestos por res-pon-sa-bi-li-dad. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 25 de mayo de 2018

Sabrán ser responsables y mirar por los ciudadanos y no pensar sólo en su propio interés

Ya podéis encontrar un gobierno con buena mayoría para el estado o la Ertzaintza acabará conduciendo Lamborghinis como la poli de Dubai. — Javier Bilbao (@jabibilbao) 25 de mayo de 2018

Rajoy, mientras, estudia sus opciones

Mientras tanto, Rajoy reflexiona sobre la alineación del Madrid en la final. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 25 de mayo de 2018

Maíllo ha dado una rueda de prensa humilde, siendo consciente del momento que vive el PP tras la contundente sentencia

A Fernández Maíllo solo le falta decirle a los periodistas "me vais a comer los huevos todos, tú tú y todos" — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 25 de mayo de 2018

Maillo va a terminar su rueda de prensa diciendo "y ahora ya me piro, pobres, que sois unos pobres" — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 25 de mayo de 2018

Rajoy también ha hablado. No ve lo de la moción

Dice Mariano Rajoy que la moción de censura es mala para España. Lo bueno para España es que nos gobierne un partido CONDENADO por corrupción. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 25 de mayo de 2018

Rajoy cree que una moción de censura ahora creará inestabilidad en el Real Madrid. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 25 de mayo de 2018

Me has jodido la Champions. pic.twitter.com/1Sn4OfwfGX — Moe de Triana (@moedetriana) 25 de mayo de 2018

Conclusión: ojito que se vislumbra a Pedro Sánchez de presidente. De cadaver andante a presidente del país. No se veía una remontada así desde el España-Malta