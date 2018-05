El Rubius se despide de Youtube por problemas de ansiedad: “Estoy luchando contra los demonios que tengo todos los días”

"Me va a venir bien irme durante unos meses de Youtube". Así daba este jueves el Rubius la noticia, demoledora para sus fans, en un vídeo subido a su canal de la propia plataforma audiovisual.

Y es que el Rubius no se encuentra nada bien: "Últimamente me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara, grabar vídeos o hacer directos, como he hecho estos últimos 7 años", ha confesado.

"Cada vez siento más y más presión, me pongo más nervioso, me cuesta respirar y me dan bajones. En algunos directos me he tenido que ir, porque notaba que me desmayaba", relata el joven de 28 años, quien explica que "era por la ansiedad de intentar ser la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara".

"Estoy luchando contra estos demonios que tengo todos los días", se explica ante sus fans, "y creo que realmente lo que necesito es irme una temporada, desconectar de todo esto, porque llevo 7 años sin parar, sin poder ver lo que estoy haciendo desde fuera".

Aún así, el youtuber deja claro que "esto no tiene que ver con que me guste hacer vídeos, es lo que más me gusta del mundo, pero cada vez me está costando más ser yo mismo, estar delante de la cámara y ponerme la máscara del Rubius", ha relatado.

Así, el fenómeno de los vídeos va a tratar de superar los continuos problemas de ansiedad y saciar esa necesidad de reencontrarse con su propia vida y su propio yo al margen de la virtualidad.

Aunque, eso sí, a medias.

"Seguiré activo en Instagram, en Twitter, me podéis seguir por ahí; voy a hacer algunos viajes, me voy al E3 —Electronic Entertainment Expo—, así que a lo mejor algún que otro vídeo cae", consolaba a sus followers el youtuber más famoso de España.

Estos, por supuesto, no han dudado en darle su apoyo, y esperan su regreso con los brazos abiertos.

Faltan palabras para expresar todo el cariño que te tenemos ruben,gracias por estos años???? <3 pic.twitter.com/r9qapng8Hn — Maca???? (@skyrubius) 24 de mayo de 2018

Disfruta de ti, de la familia y amigos el tiempo que haga falta.

Tiempo ???? Salud. Mucho ánimo! — Luh (@HDluh) 24 de mayo de 2018

Me alegra mucho que hayas tomado esta decisión y la verdad es que te lo mereces muchísimo ruben ya preocupaba de verdad que tengas esos síntomas y tal, se nota que se cayó todo encima, los viajes, etc. Respeto muchísimo tu decisión es más me quedo tranquila ya que+ — glendy (@bitchinrubius) 24 de mayo de 2018

No eres el unico que se siente asi, a diferentes escalas le esta pasando a muchos. Te recomiendo que vayas a tirarte a una playa una semana sin telefono, a disfrutar de descansar como un ser humanoide ???????????? — LuzuGames (@LuzuGames) 24 de mayo de 2018