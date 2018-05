Esta mañana el PSOE registró una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy y al presidente le sucedió lo peor que podía pasarle. Sí. ha tenido que suspender su viaje a Kiev para presenciar la final de la Champions

Este ha sido el colofón de una semana en la que el exministro del PP Eduardo Zaplana ha sido detenido, el número dos de Montoro ha sido imputado, dos universidades han abierto investigaciones sobre Pablo Casado y la sentencia de la Gürtel ha condenado a Correa, Bárcenas y al Partido Popular.

Después de que el PSOE haya presentado la moción de censura, la agenda del presidente ha cambiado y no estarápresente en el partido de este sábado entre el Real Madrid y el Liverpool en el que los blancos pueden ganar su decimotercera Champions.

Las redes sociales han reaccionado sacando su mejor ironía ante la desgracia de Rajoy:

No estamos pensando lo suficiente en ese pobre asesor que ha tenido que decirle al Presidente Rajoy que casi que es mejor que no viaje a Kiev a ver el fútbol... #PrayForAsesor

Rajoy no estará en la final de Kiev. Todo son problemas para Zidane...

—¿Al final no vas a la final de la Champions? —Ño. —¿Estas enfadado con los otros ninios? —Chi. —¿Quieres un colacao? —Chi. pic.twitter.com/yCGKedBwAB

Rajoy no va a la final de la Champions. Empiezo a pensar que esto es grave de verdad.

Rajoy no va a la final de Champions. Como la moción no salga NOS VAMOS A CAGAR

¿Que no puedo ir a ver al Madrid? Posh dimito.

Mariano dice que no se puede ir tan tranquilo a ver la final de Champions, sabiendo que no está solucionado el problema de las plantillas del chino.

Pues a mí me dejais sin final de la champions y una buena asonada militar no os la quita nadie.

— No Abras Paz (@noabraspaz) 25 de mayo de 2018

-Me han jodido la final de la Champions. ¡¡Puta #Mociondecensura !! ¡¡MÁTALOS, MÁTALOS A TODOS!! pic.twitter.com/ZVBiuhVJvW

No teníais suficiente los tuiters con matar a Rita Barberà y ahora va y le jodéis la final de la Champions a Rajoy.

Me has jodido ver al Madrid en Kiev.

No te lo perdonaré jamás, Pedro Sánchez, jamás.#MociónDeCensura #MociónCensuraARV pic.twitter.com/uMRXyTXAOE

— Javier Durán (@tortondo) 25 de mayo de 2018