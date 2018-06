Si mirando las portadas de los principales diarios de hoy alguien se ha asustado, desde aquí queremos tranquilizarle: no, no se aproxima el apocalipsis final. Al menos no hay pruebas de ello.

Las gruesas palabras como “Frankenstein, “caos”, “temerario” o “inviable” pueden llevar al lector a imaginar que un final apocalíptico se cierne sobre el mundo. Pero no. Es la forma que estos medios de comunicación tienen de informar a los españoles de la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy después de la sentencia por la corrupción de la trama Gürtel. Una moción presentada por el PSOE que previsiblemente saldrá adelante, tumbara al Gobierno del PP y confirmará a Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno.

El Mundo destaca que “Rajoy se niega a dimitir y facilita el Gobierno temerario de Sánchez”. La portada de ABC es quizá la más estrambótica de todas, con una foto a toda página de Aitor Esteban y el titular: "El PNV alumbra a Frankenstein y Rajoy no dimite”. En el editorial se sueltan aún más el pelo: “El PSOE vende a España”.

La Razón no se queda corta: “El caos tumba a Rajoy”. En su portada también habla de “alianza ‘Frankenstein’ y habla de un gobierno “temerario”.

Por su parte, El País abre su primera con un “Sánchez se asegura los votos para ser presidente”. En su editorial es donde llega la carga de profundidad: “Un Gobierno inestable”.

Las redes sociales han visto y han comentado las primeras páginas de la jornada:

"Destino fatal" (EL PAÍS)

"Temeridad" (EL MUNDO)

"España se asoma al abismo" (ABC)

"El caos" (LA RAZÓN)

"El apocalipsis" (EVANGELIO DE SAN JUAN) — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 1 de junio de 2018

El director de El País leyendo el Editorial de El Mundo de mañana. O viceversa. pic.twitter.com/RPg39S2LQi — Gregory ???????? (@araujo_ady) 25 de mayo de 2018

ABC: "El PNV alumbra a Frankestein". Y sin epidural ni nada. pic.twitter.com/t0vADXDydu — Dios (@diostuitero) 31 de mayo de 2018

Las mismas portadas y editoriales de rechazo que con el 15M. La prensa del régimen vuelve a quedarse atrás cuando hay un cambio en este país. pic.twitter.com/KzVc1Clb2D — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 1 de junio de 2018

Búscate alguien que te quiera como El País quiere a Ciudadanos. — Javier Durán (@tortondo) 31 de mayo de 2018

En favor de la portada de ABC diré que la foto es un fotón: pic.twitter.com/Ao60swgv3x — Yeyo de Bote (@yeyodebote) 1 de junio de 2018

Portada de ABC: "España arrojada al abismo" — pérez de albéniz (@descodificador) 1 de junio de 2018

Qué hace el teniente Dan en la portada del ABC? — mil hojas (@SrChatarrero) 31 de mayo de 2018

????????????????o Marihuano o el caos! — Gorgosh Necio Atalayo (@GorgoshAtalayo) 31 de mayo de 2018

Aquí tenemos las portadas de unos diarios con claros fines informativos y nada más https://t.co/vEfQZ9Zqvy — Burgués ????️ (@burguessensato) 31 de mayo de 2018

Las portadas del Mundo y del País amanecen Españolas Ciudadanas. Cambio del bipartidismo al apoyo total de Rivera por parte del régimen y la Mass Media. — arnaus3 (@arnaus3) 31 de mayo de 2018

Estas portadas son oro... https://t.co/7aDylBG42q — Carlos Moreno Chavanel (@carlosmoreno_ch) 31 de mayo de 2018

Las portadas de los periódicos de mañana ayudando a #España. El poder mediático del miedo y la mentira ????, vergonzoso. #MocionCensura pic.twitter.com/y4iPBcsVVZ — David González ♻️ (@deivid70) 31 de mayo de 2018

Bueno, al menos ya sabemos a qué dedicaron tantas horas en el restaurante. A diseñar portadas de periódico

—————

-¡O yo, o el caos!

-¡¡El caos, el caos!! Menos mal que hay una mayoría parlamentaria democrática pic.twitter.com/BbfeQmb46w — Kenny Blue (@taliwoo81) 31 de mayo de 2018