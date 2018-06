¡Buenos días tremendings!

Hoy es un día para la historia

Pues nada, esto ya está...

Lo que nadie se imaginaba hace pocos días ha pasado



Así es

Rajoy ha caído

Ya es el expresidente del Gobierno

La estrategia de Rajoy en todo esto no ha dado sus frutos

No entiendo qué pudo fallar, si hice lo de siempre, nada. pic.twitter.com/oca6EF67MK

A él se lo están explicando todo ahora con muñecos...

- Mariano. Los españoles han decidido que como lo has hecho tan bien, ahora te mereces irte a casa a descansar y que sigan trabajando otros. - ¡¡¡¡BIEEEEN!!!! pic.twitter.com/IdvZQ3CdSx

Un gran día para los españoles, pero un día triste para Twitter y para esta sección…

A rey muerto, rey puesto: Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno

QUÉ LARGA SE ME ESTÁ HACIENDO LA PRESIDENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ.

Lo repetimos: Pedro Sánchez presidente del Gobierno

- Mariano, abre, que la mudanza no se hace sola pic.twitter.com/fMhIC4bJdT

Menudo giro ha pegado la historia…

Que me parta un rayo si Pdro Sánchez presidente no da para el mejor "os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí" de la historia.

— Bukuku (@bukukubukuku) 1 de junio de 2018