Adiós, Rajoy: los 50 grandes éxitos del expresidente

"Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde". Esta es una de las citas célebres que Mariano ha dejado grabadas en piedra para la posteridad.

Por supuesto, no es la única: otras tantas, desde su famoso "Somos sentimientos y tenemos seres humanos", hasta el "Me gusta Cataluña. Me gustan sus gentes. Son emprendedores. Hacen cosas", se han convertido en hits consagrados ya en la memoria de cualquiera.

Y capaces de despertar una sonrisa de nostalgia en los rostros de todos los españoles que esta semana han tenido que decir "Adiós, Mariano", al señor expresidente.

Para que no falte ninguna y no muera el recuerdo, un hilo de Twitter ha recogido todos y cada uno de estos memorables momentos, hasta reunir un total de los 50 mejores momentos con que Rajoy consiguió amenizar sus años en el Ejecutivo.

???? HILO - CAGADAS Y FRASES MEMORABLES DE M. RAJOY ???? — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

1. "Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde" pic.twitter.com/0ZkjhQueiY — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

2. "Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente" pic.twitter.com/qhygNKHeiG — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

3. "España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho español" pic.twitter.com/0HIWwOQ4e7 — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

4. "Somos sentimientos y tenemos seres humanos" pic.twitter.com/w4A4qW9VEE — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

5. "Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo" pic.twitter.com/0eYSAuMRyo — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

7. "Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible" pic.twitter.com/E4nG2qYuOe — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

8. "Una cosa es ser solidario y otra ser solidario a cambio de nada" pic.twitter.com/c0yqQs9VDd — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

9. "Hay cosas bonitas, otras no tanto, y no me acuerdo de ninguna" pic.twitter.com/NBLH7TRmHn — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

10. "Esto es como el agua que cae del cielo sin que sepamos por qué" pic.twitter.com/ZYnZdvKU5F — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

11. "Ni a Hitler ni a Stalin les han nombrado persona "non grata" en Pontevedra" pic.twitter.com/u6tsJsMRwY — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

12. "Tenemos que fabricar máquinas que permitan seguir fabricando máquinas porque lo que nunca va a hacer la máquina es fabricar máquinas a su vez" pic.twitter.com/OH8MRXW7Bj — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

13. "¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?" pic.twitter.com/NmnXZCvDb7 — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

15. "Cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político" pic.twitter.com/LMR8QzT4zn — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

16. "La cerámica de Talavera no es cosa menor; dicho de otra forma, es cosa mayor" pic.twitter.com/azc1hjKgvT — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

17. "Señor Presidente del Gobierno" (cuando aún él se encontraba en el cargo) pic.twitter.com/3oM6E9qo96 — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

18. "Como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener" pic.twitter.com/d2AHzqPqxy — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

19. "A España vienen 75 millones de españoles cada año" pic.twitter.com/H07EUxGlBa — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

21. "Un vaso es un vaso y un plato es un plato" pic.twitter.com/l7bIsvzP3P — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

23. "Me gusta Cataluña. Me gustan sus gentes. Son emprendedores. Hacen cosas" pic.twitter.com/G1q36eOD3a — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

25. "No he dormido nada, no me pregunten demasiado" pic.twitter.com/K4fVmEEaiG — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

26. "Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos" pic.twitter.com/JdxWTNHP0t — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

27. "Lo importante es caerle mejor a más que a menos" pic.twitter.com/aflrgvrlik — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

29. "Va a subir el IVA de los chuches" pic.twitter.com/lX9MXrwsn6 — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 2 de junio de 2018

31. "No es lo mismo que gobierne uno a que gobierne otro. Dicho de otra forma, es muy distinto, muy diferente" pic.twitter.com/0jGqmYT3yQ — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

33. "Lo único serio al final en la vida es ser serio" pic.twitter.com/z46z25L0sl — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

34. "La EPA de mañana es la que vamos a conocer en el día de mañana" pic.twitter.com/jbMZ5bQZwA — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

35. "Querido alcalde de Alicante, que así se llama" pic.twitter.com/XoAsi7V4R3 — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

36. "Tengo la costumbre de responder a los mensajes que me manda la gente y lo hago porque tienen mi teléfono" pic.twitter.com/njdeu2llvz — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

37. "La contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer riojana" pic.twitter.com/Bq7FOaaGD6 — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

38. "Portaos bien en las ponencias, porque si no os portáis bien en las ponencias es que os estáis portando mal en las ponencias" pic.twitter.com/cj3H51A3mL — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

39. "Para mí ser Presidente del Gobierno de mi país es la pera" pic.twitter.com/yLJW22dzUc — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

40. "Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones" pic.twitter.com/XO3wg72ExE — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

41. "Es una afirmación ruiz, ruín, mezquina y miserable" pic.twitter.com/s31EVTbxtQ — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

44. "Feliz 2016" (un 30 de diciembre de 2017) pic.twitter.com/g8vWEMqtBC — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

46. "Me parecen bastante mejorables, por no decir que son una basura" pic.twitter.com/OdPBZ95rAH — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

47. "Ahí está. Increíble. ¿Quién es ese?" (Rajoy viendo el Roland Garros) pic.twitter.com/4gunnRAseD — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018

49. "- Si bien me quieres Mariano, da menos leña y más grano

+ Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor" pic.twitter.com/IlrGbv9OYk — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 3 de junio de 2018