Twitter, sobre Albert Rivera: “Se ha subido transversalmente a la chepa de Rafa Nadal”

Albert Rivera no consigue salir del paso en esta semana, para él, fatídica. Después del fracaso que supuso su intento de llevar adelante una "moción de censura instrumental", como lo llamaban desde Ciudadanos, este fin de semana han seguido cayéndole encima pelotazos desde todos los flancos. Rivera, que había intentado convencer de su estrategia en la Cámara, consistente en pedir al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convocase unas elecciones, ha lanzado este sábado en Twitter un último dardo de autoafirmación:

"Rafa Nadal quiere que los españoles vayamos a votar para elegir a nuestro gobierno".

Así tuiteaba el líder de la formación naranja en referencia a unas declaraciones realizadas por el tenista mallorquín el mismo día en que se investía al nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Y así se volvía en su contraen la misma red social durante las horas siguientes, cuando los usuarios de Twitter le recordaban a Rivera su insistencia en dejar claro que no le gusta "mezclar política con deporte", que es algo que hace "un flaco favor al deportista".

Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros: @Albert_Rivera "No me gusta mezclar política y deporte" @Albert_Rivera "Quién mezcla política y deporte le hace un flaco favor al deportista" @Albert_Rivera "Rafa Nadal quiere que los españoles vayamos a votar"

Esta incoherencia de @Albert_Rivera no abrirá programas e informativos.

"No me gusta mezclar política y deporte".

Además, tampoco ha convencido a algunos de los tuiteros que la opinión del tenista conforme para Rivera un argumento de autoridad.

La cuestión no es que Nadal opine; faltaría más que no pudiera. La cuestión es que eso lo use Rivera como argumento de autoridad.

