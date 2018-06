Una auxiliar de enfermería, Rebeca Vicente, publicó en su cuenta personal de Facebook un escrito titulado "El orgullo de limpiar culos" en 2015. El texto, dedicado a todos aquellos que utilizan "la expresión 'limpiar culos' con desprecio", se ha vuelto viral tres años después de que la autora lo compartiera con un grupo de compañeros de profesión.

Sara Rodriguez, otra auxiliar de enfermería, lo publicó el pasado miércoles en su cuenta de Facebook, junto a una fotografía suya con el uniforme de trabajo, y ha sido compartido por más de 150.000 perfiles de la red social.

"Hoy volví a escuchar trabajar aunque sea limpiando culos" y no es ni la primera ni la octava vez que lo escucho. Y siento la necesidad de reivindicar mi trabajo y de gritar al mundo lo orgullosa que estoy de él", comienza el texto.

La autora expresaba en la publicación que estaba "un poquito harta de las connotaciones negativas de esta expresión que va íntimamente ligada a mi profesión". "Esta claro que no todos valemos para todo. Yo por ejemplo no podría trabajar en algo que me exigiese mentir, como un banquero o algo por el estilo. Y sin embargo esa es una profesión muy valorada", continuaba.

Vicente invitaba a sus amigos de Facebook a la reflexión: "Ojalá nunca necesitéis que alguien" os limpie el culo, pero si fuera necesario "estaremos dispuestas a ayudarte y de hacer que tengas la mejor calidad de vida posible, y siempre con buen humor. Ahora vosotros/as decidid cual es el trabajo realmente importante para las personas como vosotros o yo".

La publicación ha provocado una multitud de reacciones a favor de la profesión, tanto en Facebook como en Twitter.

Cuidar es un trabajo duro, grato, imprescindible y mal pagado. Se debe tener gran empatia e inteligencia emocional. No todo el mundo está capacitado para ello. — Mar Bosque (@MarBosqueG) 3 de junio de 2018

Me parece estupenda la carta..estas personas que cuidan de otras no están suficientemente pagadas por el trabajo que realizan honesto caritativo y sobre todo muy humano todo mi apoyo y gratitud hacia ellas. Gracias por existir???????????????????????????? — wilma???? (@MerceJGros) 3 de junio de 2018

La grandeza de una profesión que lo da todo, que no tiene horarios, que está bajo la desconfiada lupa de familiares, y que, debido al estado mental de muchos pacientes, a menudo maltratada. Y por un misérrimo sueldo. — carmen bosch martin (@carmenboschmar2) 3 de junio de 2018