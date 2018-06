Bueno, pues ya es lunes

Rebobinemos hasta el momento en que lo dejamos el viernes

Pedro Sánchez es el presidente de España

Mientras, Rajoy ya se está acostumbrando a su nueva vida

Sólo un fin de semana y ya empezamos a ver las primeras diferencias entre Pedro y él

Cuántos cambios en qué poco tiempo…

La vida sigue, Twitter se adapta

Este mismo sábado, Sánchez prometió su cargo

— No Abras Paz (@noabraspaz) 2 de junio de 2018

Además sin Biblia ni crucifijo.

El crucifijo no sirve para tomar posesión sino para quitarla, que no tenéis ni idea de exorcismos.

Y ahora a ver qué ministros pone

Tantos cambios que la población puede liarse. Aquí os dejamos un gráfico para que lo entendáis un poco mejor

A muchos estos cambios no les convencen...

Lo cierto es que es una situación extraña. Ahora han cambiado los papeles...

De hecho, parece que el PP va a hacer enmiendas a sus propios presupuestos. Y claro, el PSOE los defenderá. Así es la política

¡Shon mish preshupueshtosh y me losh llevo! pic.twitter.com/NiKtVU5Ybx

Ustedes me recordarán por los documentales "a que no me dices eso en el pasillo del congreso", " presupuestos enmendados los que tengo aquí colgados" o "agárrame el cubata que voy a replicarle a ese sociata"

— Gúndula ???? (@vonlichtenkraut) 4 de junio de 2018