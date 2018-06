“Hoy hace una semana que se murió mi madre”. Es el comienzo de un hilo publicado por el tuitero 'Súbete a la nutria' en el que relata el fallecimiento de su madre por un cáncer y que muestra cómo la risa y el humor pueden hacer mucho mejor la vida y también la muerte.

Un relato que en las redes han calificado como un “homenaje a la vida y a la risa” que ha conmovido a miles de lectores. El hilo lleva ya más de 2.600 retuits y más de 5.400 “me gusta”.

Hoy hace una semana que se murió mi madre. Murió de cáncer y sabiendo con bastante precisión cuándo iba a morir. Durante estos días durísimos, hemos dicho muchas tonterías y ahí van algunas de ellas: — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Mi primo vino a visitarla e hizo el chiste de «Rick y Morty» de pedirle a alguien que cerrará la puerta diciendo «cierra, que se va el cáncer». — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Nos perdimos una reunión familiar porque tuvimos que ir a urgencias. Nos mandaron un vídeo con un paneo de todo el mundo cantando el Cumpleaños feliz al cumpleañero. Mi madre y yo grabamos otro vídeo: paneo del box de urgencias, sin sonido, terminando en ella con la lengua fuera. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

En una revisión oncológica le dijeron que no iban a poder darle quimio esa semana, porque tenía los bronquios muy mal. «No tengo los bronquios para farolillos», me dijo. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Durante el último mes estuvo sufriendo crisis de ahogos. La primera le dio por reírse de un chiste (ni siquiera chiste!) de Gomaespuma: «puso pies en Pontevedra» (en vez de «en polvorosa»). — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Después comentamos con ella que fue una lastima no haberse muerto ahí, con un chiste de Gomaespuma. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Una cosa que le ayudaba bastante era sentir aire en la cara y su hermana le trajo de las fiestas de Villalar un abanico con la bandera republicana que, por lo que fuera, abanicaba mejor que otro más neutro que había por casa… — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

El día de ese primer ahogo, vinieron los de urgencias y, cuando todo se calmó, estuvimos comentando lo mal que funcionaba la empresa que traía a casa las bombonas de oxígeno: Oxigen Salud. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Mi madre, tirada, tras una crisis horrorosa, casi sin voz y abanicándose con el abanico republicano sacó fuerzas de no sé muy dónde y dijo: SI ES QUE NO SÉ CÓMO ESTOS SERVICIOS ESTÁN EXTERNALIZADOS! — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

En el momento no se dio cuenta de la situación y la pinta que tenía, pero luego lo comentamos y se partía el culo. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

El primer día que vinieron a casa los de cuidados paliativos empezamos a llamarlos «los de apelativos» e imaginábamos que iban casa por casa llamando a los enfermos «eh, caratonto!» y cosas así. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Ese día los de paliativos le tomaron la tensión y, como siempre, la tenía baja. —La tienes un poco bajita —le dijeron.

—Es un seguro de vida, ¿no? —contestó. El chiste tardó en calar. ¡Es que estamos todos tan acostumbrados a esa coletilla! — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Ella quería un final laico. No tanto porque fuese atea (que también), sino porque no quería que oficiara la misa alguien que no la conociera y la juntara con los otros finados del día. —No quiero que me toque un cuarto de diácono —nos dijo. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Así que estuvimos mi hermana y yo pensando barbaridades y obscenidades que hacer en lugar de la misa. Una de las ideas que más le gustaba a mamá era decir solamente «En el portal de Belén, Amén» e irnos todos. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Aunque como era justo antes de la incineración y su familia es Valenciana, también queríamos decir «Senyor pirotecnic, pot començar la mascletà!». — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

No tuvimos los huevos de decir nada de eso. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Aunque yo sí que dije: —Según los deseos de mi madre, he escrito unas palabras: rododendro, arcabuz, conspicuo, alfoz y prístinas. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Y mi hermana hizo referencias a «Amanece que no es poco» y a los trastabilleos verbales de Rajoy. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Mi padre no estaba muy convencido de eso:

—Es traer a Rajoy a un sitio en el que no me gusta que esté.

A lo que mi hermana le dijo que:

—Es reírse de Rajoy como mamá se ha reído siempre. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Por cierto, que mi padre también tuvo cáncer (menudo historial majo me queda) y nos dio permiso para: 1. Hacer chistes sobre su cáncer. 2. Ofendernos si alguien hacía chistes sobre cáncer diciendo: «eh, no hagas chistes sobre el cáncer, que mi padre murió riéndose de uno». — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Y ahora unos datos vacíos para reflexionar acerca de la futilidad de la existencia: — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Mi madre murió sin ver irse a Rajoy y me da rabia, mira. Podría haberse ido en paz no, lo siguiente. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Puse a copiar 3,5 TB de datos de un disco duro a otro. Puso «Quedan 73 horas». Mi madre murió antes de que pasaran esas 73 horas. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Gente que murió antes que mi madre: —El niño Gabriel.

—Avicii. Gente que ha sobrevivido a mi madre: —George R. R. Martin.

—Tamariz. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Y ya no sé si contar más o no. Tampoco sé si esto es de interés general o si solo me hace gracia y me da ternura a mí. Espero que puedan comprender que, aunque no sea un hilo para el gran público, es una forma de homenajear a alguien que he querido muchisísimo. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

FE DE ERRATAS (manda huevos que hasta en un hilo así meta la pata, jaja): https://t.co/zFWi8ZTdey — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Perdonad si no os respondo a todos. No me esperaba tanta difusión. Pensé en ponerme el candado, pero no me quería perder las anécdotas parecidas que me estáis contando. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) 5 de junio de 2018

Qué homenaje a la vida y a la risa... https://t.co/Hx52wfhbrk — Pepo Jiménez (@kurioso) 5 de junio de 2018

Joder, qué duro y qué bonito... me recuerda mucho a mi madre, que hace ya 21 años se fue, hecha polvo, a su último ciclo de quimio, 5 días antes de morir, bailando sevillanas. — Raúl Megías (@rmegiasrda) 5 de junio de 2018

He reido con lágrimas en los ojos leyendo el hilo. Mis condolencias y a la vez felicidades por esa maravillosa familia :** — Rachael (@TheRepliKant) 5 de junio de 2018

Bonito hilo. Ojalá todos supiéramos afrontar situaciones tan duras con tanto humor. Mis condolencias en todo caso. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 5 de junio de 2018

