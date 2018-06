Hipocresía ‘nivel Dios’ en Ciudadanos al hablar del Gobierno de Sánchez: “Esto es parte del cambio que hemos querido traer”

“Esto es parte del cambio que hemos querido traer”. Este mensaje sobre el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez no viene de un miembro del PSOE o de un partido de la izquierda. Al contrario, lo ha publicado un miembro del único partido junto al PP que votó en contra de la moción de censura a Rajoy que convirtió a Sánchez en presidente.

Se trata Luis Garicano, el responsable del área de Economía y Empleo de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera. En concreto Garicano ha alabado la profesionalidad de los nuevos ministros y ha deseado “que no haya marcha atrás, que no volvamos nunca a los grises y obedientes burócratas de partido sin idiomas ni experiencia fuera de la política". Conviene recordar que Rajoy gobernaba con el apoyo de Ciudadanos y que también se opuso a echarlo, con lo que la contradicción de sus palabras con los hechos no puede ser mayor.

Esto es parte del cambio que hemos querido traer. Espero que no haya marcha atrás, que no volvamos nunca a los grises y obedientes burócratas de partido sin idiomas, ni experiencia fuera de la política. Trabajaremos desde la leal oposición por el bien de España. 1/ — Luis Garicano (@lugaricano) 7 de junio de 2018

En definitiva, el movimiento se demuestra andando. Veamos si es un cambio cosmético, o el gobierno tiene ganas de hacer las cosas de forma diferente. Estaremos listos a trabajar por el bien de España desde la leal oposición 6/ — Luis Garicano (@lugaricano) 7 de junio de 2018

Al verlo, decenas de usuarios de la red social han destacado el cinismo del partido de Albert Rivera, que nos tiene acostumbrados a continuos cambios de postura y contradicciones mayúsculas. Garicano ha tratado de justificarse y ha acabado asegurando que Sánchez ha hecho un Gobierno “de este nivel” porque Ciudadanos está "pisándole los talones".

Caramba Luis...cualquiera diría que @CiudadanosCs votó a favor de la moción de censura al Sr. @marianorajoy ...¿o es que ya nos apuntamos también los éxitos de los demás? Curioso...https://t.co/cNAcfsCVVs — Ricardo Yaya Tur (@ryt64) 7 de junio de 2018

Hablo del tipo de gobierno. Si realmente piensas que sin @CiudadanosCs pisándole los talones, Pedro Sánchez hubiera hecho un gobierno de este nivel, me parece que te lo tienes que hacer mirar — Luis Garicano (@lugaricano) 7 de junio de 2018

Que cara más dura tenéis. — Don Ricardo (bot ruso) (@asueldodemoscu) 7 de junio de 2018

Ya os lo dije, la moción de censura tuvo éxito gracias a Ciudadanos. https://t.co/WKrTc0cNc6 — Cuñado ???????? (@CunadoDeTuiter) 7 de junio de 2018

Votaron en contra hace seis días. 6 https://t.co/KN0QVAYnc3 — Guillermo López (@GuillermoLPD) 7 de junio de 2018

Lo de Ciudadanos es de traca, solo falta que digáis que España o la Democracia no llego hasta el nacimiento de Ciudadanos, vuestra cara es grandiosa, y hablar vosotros de leal oposición es como hablar del sexo de los ángeles, mas cara dura imposible — Fergalrod (@fergalrod61) 7 de junio de 2018

Me acabod e comer un bocadillo de tortilla de patatas, gracias sin duda a las presiones de Ciudadanos. — esPain (@DFMuzzik) 7 de junio de 2018

Y por eso queríais mantener a Rajoy en el gobierno??? pic.twitter.com/5QDpJysi3L — M.J Morena (@pecarma71131) 7 de junio de 2018

Hace seis días que votaron en contra, seis. Vaya cojonazos. — Javier Martín Apoita (@jmapoita) 7 de junio de 2018

Si habéis votado NO al gobierno de @sanchezcastejon ! Jajajajaj . No tenéis vergüenza. — Helena Gallo (@HelenBlaze93) 7 de junio de 2018

Gracias, @CiudadanosCs por haber sido la pieza fundamental para que exista este gobierno y se vaya el de Rajoy. Los españoles nunca olvidaremos vuestro sólido apoyo a la moción de censura... pic.twitter.com/GyOEvVSDaE — Scooterboy (@Scooterb0y) 7 de junio de 2018

Morro de hormigón armado — ireilly (@ireilly) 7 de junio de 2018

Es usted el mejor humorista de los últimos tiempos, los únicos que apoyaron a Rajoy y encima se cuelgan la medalla. — Jon Garrido (@JonhyMaki) 7 de junio de 2018

Pero si hace cuatro días votasteis a favor de los burócratas grises sin idiomas! — Jordi Mateu (@JordiMateu8) 7 de junio de 2018

