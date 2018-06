La noticia de la renovación de la cúpula de RTVE ha sido una de las noticias de la más comentada en las redes sociales. Entre la multitud de reacciones políticas, la de Albert Rivera ha sido la más llamativa.

El líder de Ciudadanos compartió la noticia en su cuenta de Twitter intentando llevarse todos los méritos de la misma y, de paso, acusar al PSOE de haber hecho durante sus etapas de poder lo mismo que el PP con la televisión pública española.

"Ha costado pero al fin verá la luz una RTVE más profesional e independiente: sale adelante nuestra propuesta para que sus consejeros sean elegidos en concurso público, por mérito y capacidad, y no vía dedazos políticos como han hecho siempre PPSOE", escribía Rivera.

La contestación no tardo en llegar. El periodista de El Mundo Raúl Conde acusó al político catalán de mentir ya que "el PSOE no nombró a dedo a la cúpula de RTVE durante la era zapatero". El PSOE "trasladó la decisión al Parlamento, sistema que revocó Rajoy nada más aterrizar en diciembre de 2011", explicaba Conde. "La plantilla de meter siempre a unos y otros en el mismo saco es absurda", zanjaba.

No es verdad. El PSOE no nombró a dedo a la cúpula de RTVE durante la era Zapatero. Trasladó la decisión al Parlamento (dos tercios), sistema que revocó Rajoy nada más aterrizar en diciembre de 2011. La plantilla de meter siempre a unos y otros en el mismo saco es absurda. https://t.co/rIwlOFk4zZ

Al tuit de Raúl Conde hay que añadir una larga lista comentarios jocosos y críticos con Rivera por su manía habitual de apuntarse tantos y éxitos políticos.

Yo me he levantado esta mañana sin el dolor de cabeza con el que me acosté anoche y, sin duda alguna, es gracias a Ciudadanos.

Luego me he dado en el dedo pequeño del pie con un mueble, pero ya eso ha sido culpa de Bildu, obviamente

— César Waterlord (@Waterlord) 8 de junio de 2018