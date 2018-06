El Tribunal Supremo ha condenado a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses de cárcel, por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y trafico de influencias en el caso Nóos. Rebaja la pena en cinco meses la condena que le impuso la Audiencia de Baleares. La infanta Cristina es declarada responsable civil por beneficiarse de sus delitos a 136.950 euros, que ya ha abonado, aunque el pago es solidario con Urdangarin.

El cuñado del rey queda a punto de ingresar en prisión, aunque todavía puede evitar la cárcel si solicita el indulto o recurre al Tribunal Constitucional.

- Cari, me mandan al talego

- ¿Quién es usted? No le conozco señor

- Soy Urdangarín, tú marido

- No conozco a ese Urdangarín del que usted me habla

- Cristina, ¿Te hiciste del PP o qué coño te pasa?

- Deje de molestar señor pic.twitter.com/lHKdt6LOMt

— Fairlaine (@Fairlane4) 12 de junio de 2018