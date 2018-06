¡Extra! !Extra! Tremending Topic Exprés, porque vaya día...

Un Ministro dimite en 24h sin haber sido condenando penalmente, al yerno del Rey le notifican que debe ingresar en prisión y cesan al seleccionador nacional un día antes del mundial de fútbol por una cuestión de formas. Apunten el 13/06 como el día en que España no hizo de España

Màxim Huerta… Dimite

Mira, Maxim, te has ahorrado el Mundial. Las cosas como son.

¿En serio? ¿para esto me aprendí cómo se ponía el acento en Màxim?

Lo del ministro @maximhuerta cae por su propio peso, pero que la derecha política y mediática pida en horas lo que no aplicó durante años con Muchos de sus dirigentes es de aurora boreal

Después de que El Confidencial publicase hoy que Màxim Huerta fue sancionado en 2017 por fraude fiscal a pagar 243.000 euros

Hay que confesar todo antes de que lo pillen

Antes de que alguien me haga ministro, confieso: de pequeño, me compraba un LP, lo grababa en cassette y lo cambiaba por otro LP. pic.twitter.com/ZcXeWb1E6Z

Acogemos a inmigrantes, tenemos ministros que dimiten… ¿España, eres tú?

#MaximHuerta no vale como político para España, entre otras cosas, porque sabe lo que significa la palabra dimitir.

¡Una semana ha durado en el cargo! Eso es un récord de algo

Ya sabéis por qué Maxim Huerta no quito las pegatinas a los zapatos que estrenó para tomar posesión de su cargo.

He tenido resacas más largas que el mandato de Maxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura.

AHORA LOS MINISTROS DURAN UNA SEMANA. ESTO CON FRANCO NO PASABA.

-He puesto a cocer judías. -Ojo, que en un cuarto de Màxim ya están hechas.

Y esto el mismo día de la destitución de Lopetegui. Vaya semanita llevamos

Ahora a buscar otro sustituto

Tal como está el patio no descarto a Manolo Lama como nuevo ministro de cultura.

Pedro, dale una chance a la máxima autoridad. Show must go on! pic.twitter.com/nly5SG7WvJ

