La polémica sobre los vientres de alquiler ha vuelto a primera plana política. La nueva ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció en una entrevista en El País que no tiene previsto regular los vientres de alquiler. Unas declaraciones que no fueron bien recibidas por Ciudadanos. Albert Rivera, en Los desayunos de TVE, afirmó que "la ministra había hecho unas declaraciones contra la igualdad", criticando que es una posición "retrógrada" y que Calvo debería rectificar y "pedir perdón". Y comenzaron una campaña por las redes sociales, #RespétameRespétanos, para defender la propuesta de ley del partido naranja, afirmando que garantiza una "naturaleza altruista" de los vientres de alquiler.

Ante este reclamo, un usuario de Twitter, @godoitos, ha contado la historia que hay detrás de los vientres de alquiler. Hace 8 años su pareja y él valoraron todas las opciones que había en Madrid para ser padres: la adopción fue la primera, pero las dificultades de este proceso llevaron a que pensaran en "la opción de la gestación subrogada" que "era más accesible".

La adopción en Madrid complicada por la cantidad de solicitantes para el número de niños. La adopción en España va por comunidad autónoma, no nacional. Tuvimos la suerte de que estaba abierto el censo, normalmente cerrado, pero no había garantía de que tardara menos de 5 años

La internacional con limitaciones por países que no permiten la adopción a hombres solteros ni parejas gays. Precisamente los países con más niños en adopción como china o países latinoamericanos. (Hablo de hace 8 años)

No nos veíamos capaces de afrontar la conversación con nuestro hijo sobre su madre, una mujer con la que no teníamos relación a la que pagamos un dinero para que nos fabricara un hijo. Quien su moral se lo permita, pues ole ellos

Se debe ser consecuente y reconocer que quieres ser padre sin importarte lo que haces para conseguirlo. La razón de meter "altruismo" al regularlo en España no es otra que legalizar a los que utilicen la gestación subrogada en países terceros con legislación más permisiva

Ahora vivimos en UK donde la adopción es mucho más rápida y sencilla que en España y en igualdad para gays tras la ley que aprobaron después de España. Lo que desmonta por completo el que no tengamos opciones para ser padres sin aprovecharnos de mujeres en situación precaria

Además, también rechazaron la opción de que una amiga fuera madre de una forma "altruista". Uno de los dos sería el padre y ellos querían ser algo más que los padres biológicos: "Esto demuestra que nadie va a hacer algo así por altruismo puro y duro", asegurando que por esto se busca " un contrato de por medio que impida a la madre arrepentirse".

Se me olvidó añadir que también surgió la opción altruista de verdad: una amiga soltera que quería ser madre. Nos ofreció que uno de los dos fuéramos el padre. Pero el altruismo era de nosotros con ella, pues ella se quedaría con el niño dejándonos como simple padre biológico

Nosotros evidentemente queríamos ser más que padres biológicos y ella no se planteaba tener más de uno para que nosotros criásemos a uno y ella a otro, decía que no veía bien separarlos y no veía suficiente el que se vieran en vacaciones

— Jorge Godoy (@godoitos) 15 de junio de 2018