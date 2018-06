El jefe de Gabinete de Sánchez se plagia a sí mismo: ya hizo lo mismo con Monago

Este lunes el gabinete de comunicación de La Moncloa ha difundido un vídeo de Pedro Sánchez correteando por los jardines del palacio y jugando con su perro. A su jefe de Gabinete, el consultor Iván Redondo, que se ha granjeado una fama de mago de la comunicación política, se le ha ocurrido que tras casi dos semanas en el cargo en las que el nuevo presidente ha estado bastante desaparecido, Sánchez debe aparecer cercano a los ciudadanos y mostrarse como un persona normal, afable y amante del deporte y de los animales. No es la primera vez que vemos a un político en chándal o en pantalón corto —Aznar, Zapatero y el propio Rajoy se prestaron a ello antes—: el marketing político funciona así desde hace tiempo; todo está ya inventado.

La imagen de Sánchez, por tanto, no es nueva. Como ya ha quedado dicho, otros políticos lo han hecho antes, pero en este caso concreto, esta imagen es un calco exacto de otra que protagonizó José Antonio Monago hace años cuando su asesor y también jefe de Gabinete en Extremadura era, sí, adivinen, Iván Redondo. Un asesor político que se plagia a sí mismo o al que se le han agotado las ideas, vayan a saber. Aunque aún hay una tercera posibilidad: que la idea del footing y el perro le haya parecido tan buena que no le importe repetirla. La tropa de Twitter no ha pasado por alto el hecho de que Redondo esté en todas las salsas.

Hace unos años Ivan Redondo “presentaba” asi a Monago. Hoy hace lo mismo con Pedro Sanchez con unas imágenes similares #Marketing pic.twitter.com/W0PxpneXvr — Marta Pastor (@MartaPastor) 18 de junio de 2018

Ivan Redondo. Político que coge, político que se le graba corriendo. Lo hizo con Monago en Extremadura y ahora nos vende a Pedro Sánchez el runner. — davidMlucía (@Davidmlucia) 18 de junio de 2018

Una legislatura le duró a Monago el plan de marketing de Redondo

Parecen los informes de Urdangarin, solo hay que sustituir la razón social y la persona física,el resto todo de serie pic.twitter.com/MznHDvka28 — Victoria #RED ن (@MenciaCalderon) 18 de junio de 2018

Iván Redondo hizo la misma campaña "casa de la pradera" con Monago, del PP. Es infantil y antiguo. https://t.co/BbV5sT3mjm — Jorge Vilches (@Jorge_Vilches) 18 de junio de 2018